Сафонов – о звездном составе «Ак Барса»: Не мог представить, что буду работать со Знарком

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал трансферную кампанию клуба в это межсезонье. По словам 20-летнего хоккеиста, раньше он и не мог представить, что будет работать с главным тренером Олегом Знарком на клубном уровне.

«Один раз пересеклись на чемпионате мира в Риге. Мы тогда с Подколзиным и Кирсановым переехали от основной команды в так называемый "пузырь". Там катались, тренировались, готовились на случай травмы кого-то в основе. Встреча произошла случайно в отеле. Просто сфотографировались, постояли рядышком, послушали, как он там с кем-то общался из наших. А сейчас – всё, он у нас главный тренер в "Ак Барсе". Тогда, конечно, не мог представить, что буду вместе с ним работать на клубном уровне.

Радулов? Он везде и всегда так играл: как в КХЛ, так и шесть лет в НХЛ. Он искренний на льду, всегда горит и бьется за результат. Поэтому, наверное, другой игры было бы странно от него ожидать. На мой взгляд, его эмоции и злость на льду говорят о том, что он обожает хоккей. Это мастер, уникальный игрок.

Шипачев? Еще на чемпионате мира не сыграл ни одного матча, но получил полезный опыт. И с Вадимом Шипачёвым тогда удалось поиграть на сборах. Поработал с такими профессионалами, посмотрел, как они готовятся, тренируются, играют. Не через телевизор, а живьём. Это точно сыграло роль в моём росте. Вадим – хороший, открытый парень, любит шутить», – цитирует Сафонова Metaratings.

Ранее в «Ак Барсе» ответили на сравнение звездного состава с командой «барсов» сезона 2004/05.