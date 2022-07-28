Сафонов – о драфте со стороны «Чикаго»: «Приятно, но сейчас моя цель – Кубок Гагарина»
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал драфт со стороны «Чикаго», а также рассказал о своих целях в составе казанского клуба.
«Приятно, конечно, что задрафтовали, спасибо им большое, но сейчас у меня одна, а точнее две цели – завоевать Кубок Гагарина и прогрессировать как игроку. Ну и, само собой, помогать максимально команде», – цитирует Сафонова Metaratings.
Кроме того, форвард рассказал о том, кого считает идеалом центрфорварда.
«Всегда нравилась игра Евгения Малкина. За Сергеем Фёдоровым посматривал. Игорь Ларионов, конечно, также импонировал, следил за ним в детстве, интересно было. Такие вот мои фавориты», – заявил Сафонов.
Ранее в «Ак Барсе» ответили на сравнение звездного состава с командой «барсов» сезона 2004/05.