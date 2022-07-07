Сафонов: «Канделаки много говорит, а включаешь «Матч-ТВ» - там фильм или другая чушь»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» конфликт РПЛ с «Матч-ТВ» и бывшим генпродюсером этого телеканала Тиной Канделаки.

«Тина Канделаки много чего говорит. Если ее послушать, то все болельщики круглые сутки смотрят «Матч ТВ», но это не так. Народ не будет ходить на футбольные стадионы и смотреть на Тину Канделаки? Ей для полного счастья осталось только начать комментировать футбол. Кажется, что она живет в какой-то параллельной реальности. Как говорят, в «театр одного актера весь билет продан», – заявил Алексей Сафонов.

Также футбольный агент оценил целесообразность внедрения Кубка лиги в футбольный календарь России.

«Сейчас мы не играем в еврокубках, нет перерывов на игры сборной. Понятно, что эти паузы желательно заполнять матчами. Благодаря Кубку лиги у той же молодежи будет больше шансов получить игровую практику в своих клубах. Чем больше будет футбола, тем, наверное, интереснее.

И для меня нет разницы, кто и как на телевидении будет показывать новый турнир. «Матч ТВ» тоже может показать вместо футбола какой-то сериал, фильм или другую чушь. Я сам этот канал вообще практически не смотрю. Включаешь «Матч ТВ», там какие-то бои показывают, фильмы или другую ерунду», – считает Алексей Сафонов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о разногласиях РПЛ и телеканала «Матч-ТВ» по вопросу создания Кубка лиги. Телеканал угрожает разорвать контракт с РПЛ, если турнир будет реализован.