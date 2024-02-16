Сафиуллин напомнил о повышении лимитов социальных налоговых вычетов в 2024 году

С этого года в России до 150 тыс. рублей повышен лимит на социальные налоговые вычеты. Об этом напомнил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин.

«Общая сумма всех социальных вычетов для прошлого, 2023 года не может превышать 120 тыс. рублей, что означает, что если доходы облагались по ставке 13%, то можно получить возврат из бюджета в размере до 15,6 тыс. рублей. При этом расходы на обучение детей и на дорогостоящее медицинское лечение не учитываются при подсчете общей суммы», — объяснил он.

С 2024 года эта сумма вырастет до 150 тыс. рублей, а максимальная сумма возврата — до 19,5 тыс. рублей, на обучение ребенка — до 110 тыс. рублей и 14,3 тыс. рублей соответственно.

«Декларацию 3-НДФЛ можно представить лично, через уполномоченного представителя, через МФЦ или направить почтовым отправлением с описью вложения», — объяснил Сафиуллин.

Кроме того, ожидается, что с 2025 года получить социальный налоговый вычет можно будет без декларации. Это станет возможно благодаря формированию предзаполненного заявления в личном кабинете налогоплательщика. Оно будет составляться на основе сведений, поступивших в электронном виде в 2024 году.

«Таким образом, со следующего 2025 года по расходам 2024 года можно будет получать социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке без предоставления декларации по форме 3-НДФЛ», — подытожил собеседник «Татар-информа».

Подробнее о том, кому и в какие сроки необходимо задекларировать свои доходы, в материале «Марат Сафиуллин: 96% татарстанцев предпочитают представлять декларацию онлайн».