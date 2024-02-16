Марат Сафиуллин: 96% татарстанцев предпочитают представлять декларацию онлайн

Марат Сафиуллин: «В 2023 году в рамках декларационной кампании общее количество поданных деклараций о доходах составило более 561 тысячи»

Фото: пресс-служба УФНС России по Республике Татарстан

Декларацию нужно подать до 2 мая

– Марат Адипович, каждый год декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц начинается с первого января. Можно ли говорить о первых результатах?

– Да, налогоплательщики удивляют нас своей активностью с самых первых дней начала января. В период новогодних каникул наша служба уже принимала декларации 3-НДФЛ в электронном виде. Эффективность этого процесса стала возможной благодаря передовым технологиям. С помощью Личного кабинета на сайте ФНС России исполнение налоговых обязанностей стало быстрым и удобным. Более 96% татарстанцев предпочитают представлять декларацию 3-НДФЛ через «Личный кабинет».

Так, за январь мы получили 28,5 тысяч деклараций 3-НДФЛ, а за первую неделю февраля 17 тысяч. Как правило, первые декларации мы получаем от тех, кто имеет право на налоговый вычет.

– Напомните, когда заканчивается срок подачи декларации для тех, кто должен сообщить о своих доходах в 2024 году?

– Если у налогоплательщика возникает обязанность по декларированию доходов, представить декларацию 3-НДФЛ за 2023 год необходимо в срок не позднее 2 мая 2024 года. Срок пролонгирован в связи с праздничными днями. Вместе с тем, важно отметить, что этот срок не распространяется на налоговые вычеты.

«Налогоплательщики удивляют нас своей активностью с самых первых дней начала января» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто должен и кто не должен подавать декларацию

– Марат Адипович, давайте напомним татарстанцам, кто должен подать декларацию до 2 мая?

– Представить декларацию 3-НДФЛ обязаны индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, а также практикующие нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Принять участие в декларационной кампании также необходимо тем гражданам, кто в отчетном 2023 году продал имущество, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Оплатить исчисленный в декларации НДФЛ нужно не позднее 15 июля 2024 года.

– В каких случаях не надо сдавать налоговую декларацию 3-НДФЛ?

– От обязанности ее представления полностью освобождены граждане, которые продали квартиру, дом, комнату или землю, находившиеся в собственности более минимального срока. В настоящее время минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет. Но есть исключения из этого правила: минимальный срок владения имуществом сокращен с 5-ти до 3-х лет, если имущество получено в наследство или в подарок от членов семьи или близких родственников, по договору приватизации или по договору ренты, а также, если продано единственное жилье. А при продаже автомобиля минимальный срок владения составляет 3 года.

Кроме того, физическим лицам не нужно отчитываться при продаже недорогой недвижимости – жилых домов, квартир, комнат или земельных участков, если общая сумма по договорам купли-продажи по всем объектам не превысила одного миллиона рублей, и эта стоимость не ниже их реальной кадастровой стоимости. Также не нужно предоставлять декларацию за иное проданное имущество, к примеру, транспорта, цена которого в целом не больше 250 тысяч рублей.

«Более 96% татарстанцев предпочитают представлять декларацию 3-НДФЛ через «Личный кабинет» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заполнить декларацию можно за 5-10 минут

– Насколько сложно разобраться с заполнением декларации новичку?

– Заполнение налоговой декларации через «Личный кабинет» – процесс доступный и простой. Это подтверждено как личным опытом налогоплательщиков, так и результатами мероприятий, таких как Дни открытых дверей, проводимых во всех отделениях налоговых органов республики. Даже для новичка этот процесс занимает всего 5-10 минут, при наличии всех необходимых документов. «Личный кабинет» обладает понятным интерфейсом, автоматически заполняет множество данных о налогоплательщике и предоставляет простые подсказки.

Для получения ответов на вопросы по заполнению декларации 3-НДФЛ можно обратиться к нашим специалистам через вебинары, по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22 или в рамках Дней открытых дверей. Не стесняйтесь обращаться — мы обязательно окажем помощь.

– Какие еще способы подачи декларации доступны для налогоплательщиков?

– Декларацию 3-НДФЛ можно представить лично, через уполномоченного представителя, через МФЦ или направить почтовым отправлением с описью вложения, но наиболее удобным способом все равно остается представление в электронном виде через «Личный кабинет» налогоплательщика. Интернет-сервис доступен круглосуточно, из любого уголка мира, где есть интернет. Поэтому я рекомендую воспользоваться современными информационными ресурсами и открыть свой «Личный кабинет» на сайте налоговой службы.

– Помимо декларирования доходов, граждане ежегодно заявляют свое право на получение имущественных и социальных налоговых вычетов. Все эти способы могут использовать и те граждане, для кого участие в декларационной кампании сопряжено исключительно с получением налоговых вычетов, верно?

– Да, безусловно! Представить декларации 3-НДФЛ исключительно с целью получения налоговых вычетов можно в любое время в течение года. Для получения вычетов граждане могут до конца этого года представить свои декларации за 2021-2023 годы, а пенсионерам разрешается заявить остатки имущественного вычета даже в декларации за 2020 год.

«Налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц – это возможность уменьшения налоговой базы налогоплательщика» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2023 году татарстанцы вернули за счет налоговых вычетов свыше 12 млрд рублей

– На какие налоговые вычеты могут претендовать татарстанцы? Какая категория самая многочисленная, если судить по прошедшим декларационным кампаниям?

– Налоговым кодексом установлены стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты.

Необходимо отметить, что налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц – это возможность уменьшения налоговой базы налогоплательщика.

Так, чаще всего стандартные налоговые вычеты предоставляются работодателем гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, а по декларации по форме 3-НДФЛ граждане чаще заявляют имущественные налоговые вычеты по расходам на покупку жилья и социальные налоговые вычеты по произведенным расходам на обучение и лечение.

Имущественный вычет, связанный с покупкой или строительством недвижимости, самый востребованный среди татарстанцев, что говорит об улучшении своих жилищных условий.

По итогам прошлого года 203 тысячи татарстанцев вернули свыше 12 миллиардов рублей.

– Марат Адипович, какие социальные вычеты наиболее распространены среди татарстанцев?

– Налоговым кодексом предусмотрен широкий спектр социальных налоговых вычетов. Уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц можно по произведенным расходам на благотворительность, образование, медицинское лечение, негосударственное пенсионное обеспечение, оплату добровольного пенсионного страхования и страхования жизни, а также с 2022 года по суммам, уплаченным за физкультурно–оздоровительные услуги.

Так, в 2023 году более 186 тысяч граждан республики заявили социальные налоговые вычеты по расходам на обучение, лечение, страхование и занятие фитнесом, которым произведен возврат налога на сумму 1,5 млрд руб. Из них более 120 тыс. граждан предоставлен социальный налоговый вычет по расходам на лечение, 40 тыс. – по расходам на обучение детей, 25 тыс. – по расходам на своё обучение.

Новым социальным вычетом по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги воспользовались более 6 тысяч граждан, которым возвращено НДФЛ в сумме 19 миллионов рублей.

– Здорово, что за следование здоровому образу жизни сегодня тоже можно получить социальный налоговый вычет. Что нужно учесть спортсменам-любителям? В каких спортивных организациях, можно получить вычет: государственных, муниципальных, частных – любых? Или есть какой-то их перечень?

– Получить его могут налогоплательщики, которые являются налоговыми резидентами, получают доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, и лично оплатили физкультурно-оздоровительные услуги за себя и своих детей в возрасте до 18 лет либо до 24 лет, если дети обучаются по очной форме обучения.

Обращаю ваше внимание, что физкультурно-спортивная организация, индивидуальный предприниматель, должны быть включены в специальный перечень, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Список услуг также утверждается Правительством Российской Федерации.

Имущественный вычет, связанный с покупкой или строительством недвижимости, самый востребованный среди татарстанцев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2024 году лимит на социальные налоговые вычеты увеличился до 150 тысяч рублей

– Наверное, есть какой-то лимит. С какой суммы затрат можно получить вычет? Сколько денег можно вернуть?

– Общая сумма всех социальных вычетов для прошлого 2023 года не может превышать 120 тыс. рублей, что означает, что если доходы облагались по ставке 13%, то можно получить возврат из бюджета в размере до 15,6 тыс. рублей. При этом расходы на обучение детей и на дорогостоящее медицинское лечение не учитываются при подсчете общей суммы.

А в текущем 2024 году лимит на социальные налоговые вычеты увеличился со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Данное увеличение позволит получить возврат налога в размере до 19,5 тыс. рублей.

Максимальный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка, увеличен с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей. То есть сумма налога к возврату по данным расходам увеличена до 14,3 тыс. рублей.

«Декларацию 3-НДФЛ можно представить лично, через уполномоченного представителя, через МФЦ или направить почтовым отправлением с описью вложения» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 2025 года можно будет получать социальные налоговые вычеты без предоставления декларации

– Многим гражданам некогда собирать справки с лечебных, учебных учреждений и заполнять декларации. Можно ли упростить процедуру получения социальных вычетов?

– Для получения социального налогового вычета по расходам 2023 года в текущем 2024 году необходимо направить в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ с полным комплектом подтверждающих документов.

При этом деятельность налоговых органов постоянно совершенствуется: проводятся доработки программных продуктов, вносятся изменения в налоговое законодательство для расширения и упрощения возможности получения налоговых вычетов.

И уже в текущем 2024 году процедура получения социальных налоговых вычетов упрощена, а именно с 1 января 2024 года введены унифицированные справки об оплате услуг, которые подтверждают фактические расходы на лечение, обучение, страхование и фитнес. На каждый вид расходов предусмотрена своя справка, других документов для подтверждения расходов предоставлять не нужно.

Выдача справок осуществляется на основании заявления физического лица в произвольной форме. Кроме того, опять же, по заявлению налогоплательщика можно уполномочить организацию и индивидуального предпринимателя, представить справки на оплату услуг в налоговый орган в электронном виде.

По сведениям, поступившим в электронном виде в 2024 году и прошедшим контроль, будет сформировано предзаполненное заявление на получение социальных налоговых вычетов и размещено уже в 2025 году в Личном кабинете налогоплательщика.

Таким образом, со следующего 2025 года по расходам 2024 года можно будет получать социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке без предоставления декларации по форме 3-НДФЛ.

«Получить вычет просто, и многие этим пользуются» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как получить вычет за инвестиции

– Расскажите об инвестиционном вычете. Каков его механизм? Как получить преференцию?

– Налоговым кодексом установлено 3 вида инвестиционных вычетов:

в размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет; в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет; в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Наиболее распространен второй вид инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Вычет можно получить в пределах суммы, внесенной на ИИС в течение календарного года, но не более 400 тыс. руб. в год. То есть максимальная сумма НДФЛ, подлежащая возврату, составит 52 тыс. руб. за год.

Условия получения следующие:

– вы должны признаваться налоговым резидентом в календарном году, в котором вы вносили денежные средства на ИИС;

– в этом же календарном году у вас должны быть доходы, с которых был уплачен НДФЛ по ставке 13%, возврату подлежит сумма, не превышающая сумму налога, уплаченную вами в налоговом периоде.

– у вас есть только один действующий договор с российским брокером или доверительным управляющим на ведение ИИС, заключенный после первого января 2014 года на срок не менее трех лет, за исключением случаев прекращения договора с закрытием в течение месяца ИИС и переводом всех активов, учитываемых на старом ИИС, на другой ваш ИИС.

Сам же пошаговый алгоритм мало отличается от других вычетов, но обязательно уделите внимание сбору документов. Необходимо подготовить договор с брокером или доверительным управляющим и документы, подтверждающие зачисление средств на ИИС. Далее заполняете декларацию 3-НДФЛ и направляете в налоговый орган. После камеральной проверки получаете деньги на лицевой счет.

«Деятельность налоговых органов постоянно совершенствуется» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Получить вычет просто, и многие этим пользуются»

– Марат Адипович, а как реализуется упрощенная форма получения налогового вычета?

– Уже с мая 2021 года имущественный налоговый вычет по расходам на покупку или строительству жилья, инвестиционный вычет в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, налогоплательщики заявляют и в упрощенном порядке. В 2023 году представлено более 17,6 тысяч заявлений, общая сумма предоставленных вычетов в упрощенном порядке составила 6,3 млрд рублей.

Надеюсь, что число граждан, получающих имущественные и инвестиционные вычеты в упрощенном порядке, в этом году еще увеличится. Процедура, действительно, максимально упрощена. В упрощенном порядке не требуется заполнять декларацию 3-НДФЛ, собирать и направлять подтверждающие документы, от налогоплательщика потребуется только подписать заявление, которое загружается в личный кабинет налогоплательщика. Налоговые органы размещают данные для заполнения заявления в срок не позднее 20 марта, по мере поступления сведений из банков и формированию остатков имущественных вычетов по декларациям, представленным в прошлом году. Возврат денежных средств осуществляется в течение 15 дней.

А в следующем году, как уже говорил ранее, в упрощенном порядке можно будет заявить и социальные налоговые вычеты.

– Наверное, есть среди наших граждан есть те, кто скептически относится к получению вычета, считая, что это не стоит труда.

– Получить вычет просто, и многие этим пользуются. В 2023 году в рамках декларационной кампании общее количество поданных деклараций о доходах составило более 561 тысячи.

– Как быстро деньги возвращаются в семейный бюджет?

– Услуга по своевременному возврату НДФЛ для нас сегодня является одной из приоритетных. Мы стараемся оказать ее как можно быстрее. По закону камеральная проверка может длиться до трех месяцев, а затем в течение месяца должна возвратиться сумма. На практике средний срок от направления декларации до получения вычета – 18 дней.

В целях финансовой поддержки граждан в 2023 году в ускоренном режиме подтверждена к возмещению сумма НДФЛ в размере 13,7 млрд рублей.

– Это, безусловно, приятно. А что ждет тех, для кого участие в декларационной кампании не право, а обязанность, за пропуск срока предоставления отчета о доходах?

– В случае непредставления декларации 3-НДФЛ, например, при продаже имущества, к доначисленной сумме налога к уплате в бюджет прибавится штраф за непредставление налоговой декларации, неуплату или неполную уплату налогов. Пусть 2024 год для вас не будет омрачен такими неприятными моментами.