news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 18 ноября 2025 08:39

Сафиуллин: Личные кабинеты налогоплательщика есть почти у 1,9 млн татарстанцев

Читайте нас в
Телеграм

Личные кабинеты налогоплательщика есть почти у 1,9 млн жителей Татарстана, сообщил руководитель Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин в интервью «Татар-информу».

«Сегодня востребованы личные кабинеты для всех категорий налогоплательщиков, включая самозанятых. Личные кабинеты имеют почти 1,9 млн татарстанцев, 73 тыс. организаций и 117 тыс. предпринимателей», – привел статистику Сафиуллин.

Он рассказал, что жители республики приходят в налоговую в основном в двух случаях: получить ключ электронной подписи (его продление можно сделать через личный кабинет) или подключиться к личному кабинету. Многие вопросы налогоплательщики могут решить дистанционно благодаря электронным сервисам.

«Практически во всех налоговых органах внедрены системы управления очередью, а также реализована возможность онлайн-записи на прием. Среднее время ожидания в очереди составляет 2 минуты», – сообщил руководитель Управления ФНС по РТ.

Налоговой службе России 21 ноября исполнится 35 лет.

читайте также
Марат Сафиуллин: «Уже четыре года подряд собираем в бюджет более 1 трлн рублей налогов»
Марат Сафиуллин: «Уже четыре года подряд собираем в бюджет более 1 трлн рублей налогов»
#УФНС РФ по РТ #Марат Сафиуллин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025