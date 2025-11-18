Сафиуллин: Личные кабинеты налогоплательщика есть почти у 1,9 млн татарстанцев

Личные кабинеты налогоплательщика есть почти у 1,9 млн жителей Татарстана, сообщил руководитель Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин в интервью «Татар-информу».

«Сегодня востребованы личные кабинеты для всех категорий налогоплательщиков, включая самозанятых. Личные кабинеты имеют почти 1,9 млн татарстанцев, 73 тыс. организаций и 117 тыс. предпринимателей», – привел статистику Сафиуллин.

Он рассказал, что жители республики приходят в налоговую в основном в двух случаях: получить ключ электронной подписи (его продление можно сделать через личный кабинет) или подключиться к личному кабинету. Многие вопросы налогоплательщики могут решить дистанционно благодаря электронным сервисам.

«Практически во всех налоговых органах внедрены системы управления очередью, а также реализована возможность онлайн-записи на прием. Среднее время ожидания в очереди составляет 2 минуты», – сообщил руководитель Управления ФНС по РТ.

Налоговой службе России 21 ноября исполнится 35 лет.