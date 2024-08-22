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Шафигуллин: Вопрос использования ИИ должен стать лейтмотивом для архитекторов
Вопрос использования искусственного интеллекта в градостроительстве должен стать одним из лейтмотивов дальнейшего движения архитектурного сообщества. Такое мнение в рамках пленарной дискуссии на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги. Летние встречи» выразил заместитель руководителя исполкома Казани Радик Шафигуллин, курирующий цифровое развитие, земельные и имущественные вопросы.
«Вопрос использования ИИ должен стать одним из лейтмотивов дальнейшего движения архитектурного сообщества. Это интересно, перспективно, в нем заложен огромный потенциал для роста <…> Какая цель? Мы хотим город сделать удобным, безопасным, тем местом, где хочется и жить, и работать», – подчеркнул спикер.
Он также рассказал, что на сегодняшний день искусственный интеллект в столице Татарстана уже используют в сфере контроля за благоустройством. Например, чтобы увидеть, горят ли уличные фонари, появились ли ямы на дорогах. Среди сфер деятельности по его внедрению лидируют сельское хозяйство и здравоохранение, однако в архитектуре большого движения пока не наблюдают.
«Мы в российской действительности еще ни разу от проектирования до эксплуатации использования этих систем не видели. В отрасли архитектуры, градостроительства, строительства есть огромный потенциал, который может быть реализован. Это вопрос 2-3 лет, потому что технологии наступают огромными шагами», – подчеркнул Шафигуллин.
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