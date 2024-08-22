Метшин о паблик-арте: Хватит творить в Москве, приезжайте в Казань

Улицы Казани в будущем планируют насытить паблик-артом. Об этом на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги. Летние встречи» рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Ранее этим не занимались, потому что у местных специалистов, в том числе и у самого мэра, не было насмотренности, однако сейчас ситуация изменилась, и градоначальник пообещал создать все условия для развития творчества в городской среде.

Говоря об этом, Метшин вспомнил шутку первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, которого однажды спросили, почему Казанский Кремль белый, а не красный. Шаймиев ответил на это: «Нам не за что краснеть».

«В отличие от первого Президента мне есть за что краснеть. В Казани нет паблик-арта», — посетовал мэр.

В ходе встречи Ильсур Метшин также рассказал и о том, как увидел первое для себя произведение паблик-арта — монументальную скульптуру «Сломанный стул» в Женеве. Градоначальник вырос в Нижнекамске, где основная застройка на тот момент включала в себя только 5-9-этажные здания. Из-за отсутствия насмотренности произведение произвело на градоначальника не самое лучшее впечатление: «Я думаю, ну, вот что это? Вкусный шоколад, прекрасные гостиницы, фонтан красивый, но вот это? Как можно было это построить и поставить в центре города?» — поделился Ильсур Метшин.

Рассказал он и о том, как впервые побывал в Cirque du Soleil, который его очень впечатлил: «Со мной в большом возрасте редко было такое, что меня „перепахало“, как ребенка заставило радоваться». Мэр подчеркнул, что Казань должна достичь таких же успехов в архитектуре, как артисты знаменитого цирка в цирковом искусстве.

«Сейчас я вытаскиваю очередной шедевр и думаю, когда мы это сделаем? Есть лучшие специалисты, есть исторический центр. Давайте начинать с Портовой, с Ривьеры, которую мы делаем, и привлекать. Хватит уже в Москве творить, давайте уже приезжать к нам, мы создадим все условия», — призвал градоначальник.