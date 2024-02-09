Задачу создать отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) во всех районах Татарстана поставил сегодня глава Администрации Раиса РТ и председатель отделения Асгат Сафаров. Об этом он заявил на общем собрании регионального филиала общества в здании Присутственных мест Казанского Кремля.

«Сто пятьдесят один человек в Военно-историческом обществе республики — это же практически ничто. И наша задача в следующем году собраться гораздо большим составом. Необходимо, чтобы как минимум в каждом районе республики появились отделения общества», — заявил Сафаров.

Он отметил, что задачу создать отделения общества в каждом районе Татарстана планируется поставить перед главами всех муниципалитетов.

Сегодня же Сафаров был избран председателем регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Татарстане.

Его кандидатуру на место председателя предложила директор департамента региональной политики Российского военно-исторического общества Аяна Шойгу, заметив, что он является очень результативным руководителем.

Кандидатуру руководителя Администрации Раиса РТ все члены регионального отделения Военно-исторического общества поддержали единогласно.

«Если честно, то сначала предложению возглавить такое общество я сопротивлялся, но ко мне подобрали нужные слова, и я с благодарностью согласился. Да и при продолжающейся СВО ни один нормальный, любящий свою Родину человек, когда к нему поступают такие предложения, не вправе отказываться», — рассказал Сафаров.

По его мнению, Военно-историческое общество — это большие патриоты своей страны и республики, которые любят свой народ и свою историю.

Асгат Сафаров также подчеркнул, что в работе общества нужно сделать больший упор на обучение и воспитание молодого поколения.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.