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Сафаров: В каждом районе Татарстана должны появиться отделения РВИО
Задачу создать отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) во всех районах Татарстана поставил сегодня глава Администрации Раиса РТ и председатель отделения Асгат Сафаров. Об этом он заявил на общем собрании регионального филиала общества в здании Присутственных мест Казанского Кремля.
«Сто пятьдесят один человек в Военно-историческом обществе республики — это же практически ничто. И наша задача в следующем году собраться гораздо большим составом. Необходимо, чтобы как минимум в каждом районе республики появились отделения общества», — заявил Сафаров.
Он отметил, что задачу создать отделения общества в каждом районе Татарстана планируется поставить перед главами всех муниципалитетов.
Сегодня же Сафаров был избран председателем регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Татарстане.
Его кандидатуру на место председателя предложила директор департамента региональной политики Российского военно-исторического общества Аяна Шойгу, заметив, что он является очень результативным руководителем.
Кандидатуру руководителя Администрации Раиса РТ все члены регионального отделения Военно-исторического общества поддержали единогласно.
«Если честно, то сначала предложению возглавить такое общество я сопротивлялся, но ко мне подобрали нужные слова, и я с благодарностью согласился. Да и при продолжающейся СВО ни один нормальный, любящий свою Родину человек, когда к нему поступают такие предложения, не вправе отказываться», — рассказал Сафаров.
По его мнению, Военно-историческое общество — это большие патриоты своей страны и республики, которые любят свой народ и свою историю.
Асгат Сафаров также подчеркнул, что в работе общества нужно сделать больший упор на обучение и воспитание молодого поколения.
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