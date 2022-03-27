Сафаров поздравил татарстанских росгвардейцев с Днем войск нацгвардии

Сейчас сотрудники Росгвардии находятся на передовой защиты правопорядка и внешнеполитических интересов России. Это, поздравляя главу татарстанского Управления Росгвардии с профессиональным праздником, подчеркнул руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Он отметил высокий уровень профессиональной подготовки и боевого мастерства татарстанцев, а также их мужество и героизм при выполнении задач.

«Искренне желаю вам успехов в ежедневной службе, а также в решении ответственных задач стратегической государственной и общественной значимости, связанных с обеспечением мира и всеобщей безопасности, спокойствия россиян и благополучия Отечества», — говорится в поздравительной телеграмме, направленной в адрес начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ Рустема Гумерова.

В заключение он пожелал сотрудникам силового ведомства здоровья, бодрости духа и неизменного оптимизма.

Ранее российских бойцов Росгвардии поздравил Президент РФ Владимир Путин.