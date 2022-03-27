Президент России Владимир Путин поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии. Он отметил, что сотрудники подразделений мужественно и профессионально выполняют задачи на различных направлениях, в том числе участвуют в специальной военной операции на Украине.

«Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России. За верность отечеству, присяге и долгу», — говорится в видеообращении главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Путин поблагодарил росгвардейцев — участников спецоперации на Украине, отметив, что их действия связаны с повышенным риском. «Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные, сложнейшие задачи», — подчеркнул он.

Также он перечислил другие важные задачи сотрудников силового ведомства: борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, охрану общественного порядка и особо важных объектов и другие. Во всех них работники ведомства добились весомых результатов.

«Своей повседневной службой росгвардейцы стремятся преумножить лучшие профессиональные традиции, с глубоким, искренним уважением относятся к ветеранам внутренних войск, ОМОНа, СОБРа — структур, ставших основой современной Росгвардии. Равняются на них», — заметил Президент РФ.

В заключение он подчеркнул, что Росгвардия является «надежным звеном в единой государственной системе обеспечения правопорядка».