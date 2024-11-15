Сафаров о руководителе Альметьевска: Человек для района не новый, вы ее прекрасно знаете

Асгат Сафаров

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров по поручению Раиса республики Рустама Минниханова представил участникам сессии Альметьевского района кандидатуру Гюзель Хабутдиновой на должность исполняющего обязанности руководителя исполкома Альметьевского района.

«Человек для района не новый. Вы ее прекрасно знаете. Она родилась и выросла в Альметьевске и с 1992 года занимала ответственные должности на предприятиях „Татнефти“. Последние 7 лет успешно руководила шинным подразделением компании в Нижнекамске», — рассказал Сафаров.

Руководитель Администрации обозначил и объем задач для и.о. руководителя иссполкома Альетьевского района.

«Впереди огромный объем практической работы. Я не сомневаюсь, уверен, что большой опыт и прекрасные человеческие качества Гюзель Мударисовны позволят ей эффективно руководить Альметьевским муниципальным районом», — выразил уверенность Сафаров.

Руководитель Администрации Раиса РТ убежден, что в будущем все процедурные вопросы пройдут успешно, и кандидатура Гузель Хабутдиновой найдет поддержку депутатов и среди населения района.

В качестве напутственных слов Асгат Сафаров пожелал Гузель Хабутдиновой, чтобы в это непростое время в районе обеспечивалась стабильность, общественный порядок, безопасность граждан, бесперебойная работа всех служб, обеспечение жизнедеятельности территории, слаженная работа учреждений социальной сферы, своевременная реализация мероприятий в рамках федеральных и республиканских программ и другие важные задачи.

«Уверен, что она успешно справится с решением возложенных задач и будет эффективно решать свои вопросы», — отметил он.

В завершение своего выступления Сафаров поздравил Гюзель Мударисовну с юбилеем.

«Вчера вы отпраздновали свой день рождения и одновременно круто поменяли свою жизнь. Надеюсь, весь свой опыт и энергию с сегодняшнего дня вы направите как раз на решение актуальных задач во благо альметьевцев. Желаю вам здоровья, счастья», — пожелал Сафаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Тимур Нагуманов ушел с поста главы Альметьевского района РТ.