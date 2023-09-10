Сафаров: Александр Павлов запомнится как человек высоких целей и достижений

Экс-гендиректор КМПО Александр Павлов останется в памяти людей как неутомимый труженик, человек высоких целей и достойных достижений. Об этом в телеграмме с соболезнованиями заявил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Неутомимый труд Павлова внес значительный вклад в обеспечение качественного роста отечественного авиапрома, наращивание промышленного потенциала Татарстана. Его трудовая деятельность, насчитывающая более полувека, неразрывно связана с Казанским мотостроительным производственным объединением, подчеркнул Сафаров.

«Скорблю, разделяю с вами и вашим сыном Петром Александровичем боль тяжёлой, невосполнимой потери одного из самых близких, родных людей. Пусть благодарность за пройденный рука об руку большой жизненный путь, память о прожитых вместе счастливых моментах, а также взаимная поддержка помогут вам принять и сообща пережить это огромное горе. Крепитесь, сил и стойкости вам», — написал руководитель Администрации Раиса РТ.