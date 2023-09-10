Человек «с мотором внутри»: Минниханов выразил соболезнования жене экс-гендиректора КМПО

Фото: пресс-служба КМПО

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью экс-гендиректора Казанского моторостроительного производственного объединения (1983–2004 гг.) Александра Павлова.

«Из жизни ушел талантливый, сильный руководитель, чей трудовой путь является заслуживающим уважения примером преданности интересам родной республики и избранной стезе, высокого профессионализма и завидной работоспособности. О таких говорят с „мотором внутри“», — говорится в телеграмме, направленной супруге Павлова.

Руководитель республики отметил неравнодушие и ответственность экс-генерального директора КМПО. Именно эти его качества позволили сохранить и приумножить конструкторско-производственный потенциал предприятия и вывести его в статус одного из крупнейших по всей России.

«Талантливый организатор, энтузиаст и рационализатор, Александр Филиппович многое сделал для развития КМПО и авиастроительной отрасли, внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Татарстана. Уход личности такого масштаба — огромная, невосполнимая утрата для его коллег, единомышленников, для всей нашей республики», — подчеркнул Минниханов.

В заключение он передал слова соболезнования сыну Павлова, родным и близким, пожелал им сил и стойкости.

Как сообщает пресс-служба КМПО, Павлов умер накануне. Ему было 85 лет.