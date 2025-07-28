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Общество 28 июля 2025 12:35

Римма Сыдыкова: Благодаря мерам соцподдержки в Татарстане растет число многодетных семей

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Благодаря поддержке руководства республики и Раиса РТ Рустама Минниханова в Татарстане за последние годы заметно выросло количество детских садов и школ, медицинских учреждений. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила социальный координатор филиала госфонда «Защитники Отечества» по РТ, многодетная мама Римма Сыдыкова.

«В республике развивается система здравоохранения, открываются новые медицинские центры. Дети могут бесплатно получать дополнительное образование, посещать кружки и секции по различным направлениям, и мы очень благодарны за это», – отметила она.

Садыкова напомнила, что пять лет назад при поддержке Рустама Минниханова стартовала программа «Наш двор». В 2025 году благоустроено более 5 тыс. дворов. Рядом с жилыми домами появились удобные места отдыха, детские и спортивные площадки. Благоустроены и общественные пространства – парки, сады, скверы и аллеи.

«Растет уровень жизни населения. Развитие социальной сферы благоприятно сказывается на демографической ситуации, увеличивается продолжительность жизни людей, многодетных семей стало больше. Татарстан занимает первое место в ПФО по приросту населения, сегодня в республике проживает более 58 тыс. многодетных семей», – добавила Садыкова.

Улучшение демографии соответствует целям национального проекта «Семья».

Подробнее о развитии социальной сферы Татарстана за последние пять лет читайте в материале «Татар-информа».

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#многодетные семьи #социальная поддержка #наш двор
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