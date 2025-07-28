Многодетная мама Римма Сыдыкова: «Татарстан – лидер в России по мерам соцподдержки»

О своей большой и дружной семье, поддержке семей участников СВО и развитии социальной сферы Татарстана в интервью «Татар-информу» рассказала социальный координатор филиала госфонда «Защитники Отечества» по РТ Римма Сыдыкова.





«Мой муж – военнослужащий, я – многодетная мама»

Римма Ильсуровна, давайте с вами познакомимся. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и вашей семье.

Я работаю социальным координатором филиала госфонда «Защитники Отечества». Мой муж – военнослужащий, сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Я – многодетная мама, воспитываю трех детей. Старший сын учится в сельскохозяйственном техникуме, любит работать на земле, летом помогает бабушке с огородом. Средняя дочка творчески одаренная, учится в художественной и в музыкальной школах. Младший сын увлекается плаванием, любит кататься на велосипеде и долгие пешие прогулки.

Какие традиции есть в вашей семье, как проводите выходные?

Свой досуг обычно проводим в родном Татарстане, стараемся чаще бывать на природе. Благодаря руководству республики в нашем регионе сейчас много благоустроенных, красивых парков и скверов.

Когда супруг приезжает в отпуск, мы ходим в гости к родственникам, собираемся за большим столом, устраиваем чаепитие. Моя бабушка, несмотря на возраст и боль в суставах, печет пироги, угощает нас с сестренкой и, конечно, любимых правнуков. Она печет бэлиш, треугольники. Мы с мужем выросли в Казахстане, одно из наших любимых национальных блюд – бешбармак: мясо и картошка подаются вместе с отварным тестом. Также любим готовить запеченного гуся.

«Дружба народов греет душу»

Как давно вы переехали в Татарстан из Казахстана?

Мои дедушка и бабушка родом из Татарстана, они уехали в Казахстан в конце 1950-х годов поднимать целину. Там родился мой папа, тетя, мы с сестренкой. Позже было принято решение всей семьей вернуться на историческую родину. Я с родными переехала в Татарстан в 2002 году и очень рада этому. Татарстан – многонациональный и многоконфессиональный регион, здесь дружба народов греет душу.

А как вы познакомились с будущим супругом?

Это интересная история. Мой будущий муж переехал сюда из Казахстана в 2001 году. Оказалось, что мы в Казахстане жили недалеко друг от друга. В подъезде, где жила наша бабушка, жили родственники его семьи. Возможно, мы даже где-то пересекались раньше. Но познакомились мы уже здесь, когда я проходила практику в службе судебных приставов, где на тот момент трудился мой будущий избранник.

Римма Ильсуровна, легко ли быть многодетной мамой?

Мне – легко, благодаря поддержке любимого супруга и детей. У нас очень дружная семья. Ребята помогают мне по хозяйству, а также друг другу – по учебе и бытовым делам.

«Дети участников СВО пользуются льготами при поступлении в вузы»

Достаточно ли, на ваш взгляд, мер соцподдержки в Татарстане? Какие из них самые востребованные?

Татарстан – лидер в России по мерам соцподдержки в 2025 году. На данный момент в республике действует более 60 мер соцподдержки, в прошлом году ими воспользовались более 1 миллиона человек. На мой взгляд, существующих мер социальной поддержки в регионе достаточно. Самые востребованные для многодетных – льготное поступление детей в дошкольные и школьные учебные учреждения. Малообеспеченные семьи могут воспользоваться дополнительными субсидиями и льготами.

Дети участников СВО пользуются льготами при поступлении в вузы. К примеру, мои дети благодаря поддержке руководства республики получают бесплатное питание в учебных учреждениях, субсидии на оплату ЖКУ и на проезд в общественном транспорте.

Римма Ильсуровна, вы социальный координатор филиала госфонда «Защитники Отечества». Как так получилось, что пришли именно на эту работу?

Когда фонд только создавался, мне позвонила моя подруга и предложила попробовать туда устроиться. Мой супруг защищает интересы Родины в зоне СВО, а я решила оказывать помощь здесь. Помощь и поддержка бойцов и их семей для меня всегда в приоритете, считаю свою работу очень важной. Фонд открылся в июне 2023 года. До этого я занималась дома воспитанием детей, а еще раньше трудилась в дежурной части вневедомственной охраны.

«В республике проживает более 58 тыс. многодетных семей»

Какую поддержку оказывает фонд участникам специальной военной операции и ветеранам?

Наш фонд осуществляет социальное сопровождение уволенных ветеранов специальной военной операции, членов семей с утратой, а также членов семей без вести пропавших бойцов. Оказывается широкий спектр бесплатной юридической помощи. На базе фонда ведется прием людей с участием приглашенных специалистов: адвокатов, юристов, нотариусов, судебных приставов, сотрудников прокуратуры. По будням ведут прием два клинических психолога, сотрудники Социального фонда России, регионального центра материальной помощи, представитель военно-социального центра. Фонд оказывает содействие в получении медицинской помощи и реабилитации, трудоустройстве, обучении и переобучении.

Для участников СВО, уволенных с военной службы и получивших тяжелое ранение и инвалидность, фонд оказывает поддержку в виде адаптации жилых помещений, доплат к электронным сертификатом, обеспечивает протезными изделиями. За каждым участником СВО закреплен социальный координатор, который помогает решать возникающие вопросы.

Как, на ваш взгляд, изменилась социальная сфера в Татарстане за последние пять лет?

Благодаря поддержке руководства республики и Рустама Минниханова лично Татарстан активно развивается. За последние годы в регионе заметно выросло количество детских садов и школ, медицинских учреждений. Развивается система здравоохранения, открываются новые медицинские центры. Дети могут бесплатно получать дополнительное образование, посещать кружки и секции по различным направлениям, и мы очень благодарны за это.

Пять лет назад при поддержке Рустама Минниханова стартовала программа «Наш двор». В 2025 году более 5 тыс. дворов благоустроены. Рядом с жилыми домами появились удобные места отдыха, детские и спортивные площадки. Благоустроены и общественные пространства – парки, сады, скверы и аллеи.

Растет уровень жизни населения. Развитие социальной сферы благоприятно сказывается на демографической ситуации, увеличивается продолжительность жизни людей, многодетных семей стало больше. Татарстан занимает первое место в ПФО по приросту населения, сегодня в республике проживает более 58 тыс. многодетных семей.

Фотографии предоставлены Риммой Сыдыковой