Садыков выразил соболезнования Гелюсе Закировой в связи с гибелью брата в зоне СВО

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков выразил соболезнования главному редактору журналов «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп» Гелюсе Закировой в связи с гибелью родного брата Ильнура Закирова в зоне проведения специальной военной операции.

«В семью нашей коллеги, главного редактора журналов «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп» Гелюсы Закировой пришло большое горе – в зоне СВО погиб ее родной брат Ильнур. Коллектив холдинга «Татмедиа» всем сердцем скорбит вместе с родными и близкими погибшего», – отметил Садыков.

Ильнур Закиров был мобилизован в октябре 2022 года и служил пулеметчиком. Весной 2024 года был ранен, но после реабилитации вновь отправился в зону специальной военной операции.

«Мы с волнением и гордостью следили за его судьбой, он был примером мужества и патриотизма. Мы всегда будем помнить храбрость воина, для нас Ильнур навсегда останется примером героизма, настоящим защитником Отечества. Приносим искренние соболезнования его близким», – добавил гендиректор АО «Татмедиа».