Садыков: Надеемся, все ограничения по купанию в море в Анапе снимут к середине лета

Сейчас в Анапе действуют ряд ограничений по купанию в море после разлива мазута, поэтому дети из Татарстана, находящиеся сейчас в лагерях, не могут там купаться. Однако для них предусмотрели альтернативу в виде бассейнов. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Первые смены в лагерях на Черноморском побережье уже стартовали. В Крыму никаких ограничений по купанию в море нет. Ограничения по использованию пляжной зоны и моря есть в Анапе. Очень надеемся, что они будут сняты к середине лета. Сейчас купаться в море нельзя, но предусмотрены бассейны. Это было одним из наших условий при отправке детей», – заявил министр.

По его словам, в лагерях в Анапе созданы все условия безопасности для отдыхающих детей.