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Общество 26 июня 2025 08:00

Ринат Садыков: «Главными лицами дня молодёжи станут участники СВО»

Дворец молодежи в Казани откроется через год

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Как будет праздноваться День молодежи в Татарстане, сколько детей из республики отдохнут летом в лагерях, какое наследие оставил саммит БРИКС и какие главные вопросы стоят перед молодыми людьми сегодня – об этом министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».

Ринат Садыков: «Главными лицами дня молодёжи станут участники СВО»
Ринат Садыков: «К 2028 году мы сможем сказать, что объекты молодежной политики будут работать в каждом муниципальном образовании»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главными лицами Дня молодежи станут участники СВО»

– Ринат Наильевич, 28 июня в стране будут праздновать День молодежи. Какая программа нас ждет в Татарстане?

– День молодежи будет отмечаться во многих городах нашей республики. Главной площадкой станет Казань. Здесь будет две локации – экстрим-парк УРАМ и парк имени Горького.

В УРАМе с 10 утра начнут работать площадки под общей концепцией «Знай, люби, гордись, приумножай». Гостей ждут тематические пространства: от экстрим-соревнований и мастер-классов по черлидингу до встреч с продюсерами, психологами и ректорами вузов. Особое внимание уделено поддержке талантов и карьерному росту: будут выставки работодателей, панельные дискуссии и арт-проекты. На площадках фестиваля будет наглядно показано, как молодые люди не просто пользуются предоставленными возможностями, но и созидают на благо всего общества, реализуя свой потенциал через уникальные инструменты поддержки, предусмотренные национальным проектом «Молодежь и дети» и заложенные в программу «Лето в Татарстане».

Вечером в парке Горького будет выступление звезд республиканской эстрады и певицы Доры.

Главными лицами Дня молодежи станут участники специальной военной операции. Запланировано несколько встреч с Героями России, в некоторых районах будет проходить фестиваль молодых семей. Также молодежь Татарстана получит возможность встретиться с видными политическими деятелями, предпринимателями, артистами.

«День молодежи будет отмечаться во многих городах нашей республики. Главной площадкой станет Казань»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Молодежь Татарстана вовлечена в программу «Лето в Татарстане». Можете рассказать, какие активности нас ждут в этом направлении?

– «Лето в Татарстане» – один из ключевых проектов этого года. Мы проведем ряд событий в парках и скверах республики. Одним из них станет проект, посвященный здоровью. На встречах обсудят, как правильно питаться, как воспитывать детей, что нужно делать, чтобы максимально сохранить молодость, и многое другое. На все эти вопросы дадут ответы большие эксперты в разных районах. Важно, что это все будет абсолютно бесплатно.

Такие моменты очень важны для молодежи, потому что, сохраняя здоровье сегодня, мы делаем большой вклад в будущее.

Есть и большой проект «Лето нашего двора», который направлен на временную занятость подростков. Будет организована работа вожатских команд, они в течение дня будут проводить разные игры спортивного и интеллектуального направлений с ребятами.

Кроме того, мы организуем ряд выступлений творческих коллективов на уличных сценах. Соберем юные дарования со всей республики.

«Лето в Татарстане» – один из ключевых проектов этого года. Мы проведем ряд событий в парках и скверах республики»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надеемся, ограничение по купанию в море в Анапе снимут к середине лета»

– Летом традиционно проходит масштабная оздоровительная кампания. Сколько детей из Татарстана отдохнут в лагерях в этом году?

– Более 160 тысяч. Причем это касается как лагерей на территории Татарстана, так и на Черноморском побережье. На море отправятся более 5 тысяч детей.

Мы провели большую работу по подготовке инфраструктуры. Ежегодно на капитальный ремонт и реконструкцию детских оздоровительных лагерей выделяется 1,3 млрд рублей. В этом году мы отремонтировали 19 объектов. Таким образом, мы получаем комфортные, современные, удобные места для отдыха.

Порядка 38 тысяч путевок мы предоставим для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова бесплатно в лагерях отдохнут дети участников специальной военной операции.

«Детский лагерь – это не база отдыха. Это большая содержательная работа по формированию личности подростка»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большое внимание мы уделяем содержанию программ. Постарались сделать их максимально интересными: выступления коллективов, театральные кружки, просмотр российских кинокартин, конкурсы, спортивные состязания, курсы по первой медицинской помощи и многое другое.

Важно, чтобы наши дети приезжали не просто поспать и поесть. Детский лагерь – это не база отдыха. Это большая содержательная работа по формированию личности подростка.

– Все мы знаем об экологической ситуации на Черноморском побережье, связанной с крушением танкеров. Как эта ситуация сказалась на отдыхе детей из Татарстана? Как обеспечивается безопасность?

– Все необходимые меры безопасности уже приняты. Первые смены стартовали. В Крыму никаких ограничений по купанию в море нет.

Ограничения по использованию пляжной зоны и моря есть в Анапе. Очень надеемся, что они будут сняты к середине лета. Сейчас купаться в море нельзя, но предусмотрены бассейны. Это было одним из наших условий при отправке детей.

«Перед нами стоит задача открыть такие объекты во всех районах»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы должны открыть объекты молодежной политики во всех районах Татарстана»

– Вы уже затронули тему инфраструктуры для молодежи. В свое время большой фурор произвел экстрим-парк УРАМ. Стоит ли ждать таких масштабных проектов в ближайшее время в Татарстане?

– Уже несколько лет мы реализуем самую большую по объему инвестиций в России программу по реконструкции объектов молодежной политики.

Например, ежегодно на капитальный ремонт подростковых клубов выделяется по 100 млн рублей, по молодежным центрам – в этом году 500 млн рублей, по детским лагерям, как я уже сказал, 1,3 млрд рублей, по центрам психолого-педагогической помощи – порядка 360 млн.

Перед нами стоит задача открыть такие объекты во всех районах. Важно, что все они создаются в партнерстве с молодежью и с учетом ее запросов. Именно молодые люди дают нам концепцию.

К 2028 году мы сможем сказать, что объекты молодежной политики будут работать в каждом муниципальном образовании.

– Ранее вы говорили о создании стандарта по объектам молодежной политики для новых жилых комплексов. Составлен ли он?

– Когда мы говорим о создании новых жилых комплексов, мы понимаем обязательный перечень социальных объектов, таких как школы, детские сады, поликлиники. Мы настаиваем, что в этом списке должны быть подростковые клубы и молодежные центры.

«Мы настаиваем, что в обязательном списке социальных объектов должны быть подростковые клубы и молодежные центры»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед глазами есть пример ЖК «Салават купере», где работает только один подростковый клуб. Этого явно недостаточно. Мы работаем с администрацией района над открытием там еще одного подросткового клуба и молодежного центра.

Мы понимаем, что это системный сбой в строительстве жилых комплексов. Мы обратились в Институт развития городов и Росмолодежь. Сейчас идут переговоры о создании единого стандарта для всей страны. Таким образом местная молодежь получит возможность позитивного досуга и дополнительной самореализации.

– Уже давно идут разговоры о создании в Казани Дворца молодежи на базе ДК химиков. На каком этапе сейчас эта работа? Когда он полноценно откроется?

– Уже второй год мы реализуем программу капитального ремонта в ДК химиков. На сегодня отремонтированы правый и левый блоки. Там появились мастерские, новые помещения для сотрудников. Сейчас в работе хореографический зал, новые арт-пространства, помещения для различных кружков и многое другое. Следующий этап – актовый зал и холлы первого и второго этажей.

Планируем, что ко Дню молодежи следующего года уже полностью запустим Дворец молодежи. Если удастся ускорить процессы с точки зрения финансирования, то, возможно, и раньше.

«Даже при БРИКС есть молодежный совет, первое очное заседание которого прошло в Казани»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молодежное сотрудничество позитивно скажется на мировой политике»

– Татарстан в последние годы принял большое количество крупных международных мероприятий, в том числе саммит БРИКС. Какое наследие оставили они с точки зрения молодежного сотрудничества?

– В международном сотрудничестве велика роль молодежи. Даже при БРИКС есть молодежный совет, первое очное заседание которого прошло в Казани.

Именно там мы договорились о взаимодействии наших молодежных организаций. Это стажировочные программы, туристические, образовательные обмены и многое другое.

Уверен, что в ближайшее время мы уже увидим эффект. Молодежная политика сейчас выступает в роли мягкой силы в дипломатии. Молодые люди активно интегрируются в разные процессы. Это позитивно скажется и на большой политике.

– Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Еще недавно считалось, что наша молодежь в основном аполитична. Так ли это сейчас?

– Татарстанская молодежь всегда горячо любила свою республику. Ее нельзя назвать аполитичной. Для этого созданы все возможности по разным направлениям.

«Мы получаем очень хороший результат работы военно-патриотических центров в разных городах республики»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мы получаем очень хороший результат работы военно-патриотических центров в разных городах республики. Это большой проект по военно-патриотической подготовке выпускников, когда они приезжают на пятидневные сборы. Там они изучают оказание первой помощи, понимают, что такое радиохимическая защита, впервые соприкасаются с различными видами оружия, учатся дисциплине. Ребята возвращаются оттуда с другими взглядами, можно сказать, повзрослевшими.

Большой интерес вызывают и реконструкции военных действий. Например, недавно в Пестречинском районе прошла реконструкция боев в Брестской крепости. Она собрала десятки тысяч зрителей.

Кроме того, в муниципальных образованиях продолжают работу более 200 военно-патриотических клубов. Там молодые люди, которым небезразличны история нашей республики и страны, будущее Родины, собираются на бесплатные активности.

Но патриотическое воспитание – это не только умение маршировать и собирать автомат. Это про любовь к своему городу, улице, доброе отношение к сверстникам, знание имен выдающихся личностей, в честь которых названы улицы. Этому вопросу мы тоже уделяем огромное внимание.

«У нас более 2 тысяч молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Главные проблемы для молодежи не поменялись: это жилье, самоопределение с профессией и самореализация личности»

– Не можем не поговорить и о сфере медиа. Один из актуальных вопросов не только для этого направления – кадры. Как вы для себя позиционируете работу в этой сфере?

– Мы рассматриваем медиа не только с точки зрения подготовки кадров, но и как прививание ответственности к тому контенту, который они загружают в социальные сети.

Блогеры, которые имеют огромное количество подписчиков в соцсетях, и ребята, которые хотят проявить себя в журналистике, находятся в поле нашего зрения.

Мы проводим всем известный фестиваль «Алтын калям – Золотое перо», а также провели тур для блогеров, где показали им, какой на самом деле интересный Татарстан. Мы увидели бурную реакцию их подписчиков в онлайн-режиме.

Это тоже про патриотизм. Показать нашу республику и страну, какая она сегодня.

Есть и проект «Слово за нами», где мы обсуждаем, какой контент сегодня должен быть. Любой информационный пост – это большая ответственность. Об этом должны помнить все журналисты и блогеры.

Для нас эти проекты крайне важны, через них мы формируем медиасообщество, которое правильно относится к своей профессиональной деятельности. И они тоже нам помогают, только молодежь может рассказать молодежи о своей республике.

Задача гораздо шире, чем просто подготовить кадры.

– Подводя итог беседе: с какими основными проблемами сталкивается сегодня молодежь в Татарстане?

– За последние 30-40 лет с точки зрения актуальных проблем для молодежи ничего принципиально не поменялось.

В первую очередь это жилье. У нас более 2 тысяч молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий. По этому направлению мы реализуем четыре профильные программы.

Второй вопрос – самоопределение молодых людей с профессией. Придя на ту или иную работу, они думают, что будет через 10-15 лет. Это заставляет их получать профессии, проявлять себя на предприятиях и говорить о кадровом росте.

Третий вызов – это самореализация личности. Перед ними стоят вопросы: чего я сегодня стою, как я могу повлиять на интересующие меня проблемы, что мне нужно сделать, чтобы завтрашний день был комфортнее.

Садыков Ринат Наильевич
Садыков Ринат Наильевич
Министр по делам молодежи Республики Татарстан

Родился 18 марта 1986 года в Казани.

В 2008 году окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности «физика и информатика», в 2014 году – Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Казанском (приволжским) федеральном университете, в 2021 году –  РАНХиГС при Президенте Российской Федерации по программе «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА)» Института государственной службы и управления.

В 2008–2009 годах был руководителем МОО «Казанский центр студенческих трудовых отрядов». Работал специалистом по работе с молодежью Казанского молодежного центра им.Гайдара. С 2009 по 2018 год занимал должность директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов. Затем перешел в Министерство по делам молодежи РТ, где работал заместителем и первым заместителем министра.

С января 2023 года назначен Министром по делам молодежи Республики Татарстан.

Имеет ряд наград и поощрений.

#12 этаж #Ринат Садыков
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