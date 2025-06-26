Ринат Садыков: «Главными лицами дня молодёжи станут участники СВО»

Как будет праздноваться День молодежи в Татарстане, сколько детей из республики отдохнут летом в лагерях, какое наследие оставил саммит БРИКС и какие главные вопросы стоят перед молодыми людьми сегодня – об этом министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».





Ринат Садыков: «К 2028 году мы сможем сказать, что объекты молодежной политики будут работать в каждом муниципальном образовании»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главными лицами Дня молодежи станут участники СВО»

– Ринат Наильевич, 28 июня в стране будут праздновать День молодежи. Какая программа нас ждет в Татарстане?

– День молодежи будет отмечаться во многих городах нашей республики. Главной площадкой станет Казань. Здесь будет две локации – экстрим-парк УРАМ и парк имени Горького.

В УРАМе с 10 утра начнут работать площадки под общей концепцией «Знай, люби, гордись, приумножай». Гостей ждут тематические пространства: от экстрим-соревнований и мастер-классов по черлидингу до встреч с продюсерами, психологами и ректорами вузов. Особое внимание уделено поддержке талантов и карьерному росту: будут выставки работодателей, панельные дискуссии и арт-проекты. На площадках фестиваля будет наглядно показано, как молодые люди не просто пользуются предоставленными возможностями, но и созидают на благо всего общества, реализуя свой потенциал через уникальные инструменты поддержки, предусмотренные национальным проектом «Молодежь и дети» и заложенные в программу «Лето в Татарстане».

Вечером в парке Горького будет выступление звезд республиканской эстрады и певицы Доры.

Главными лицами Дня молодежи станут участники специальной военной операции. Запланировано несколько встреч с Героями России, в некоторых районах будет проходить фестиваль молодых семей. Также молодежь Татарстана получит возможность встретиться с видными политическими деятелями, предпринимателями, артистами.

«День молодежи будет отмечаться во многих городах нашей республики. Главной площадкой станет Казань» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Молодежь Татарстана вовлечена в программу «Лето в Татарстане». Можете рассказать, какие активности нас ждут в этом направлении?

– «Лето в Татарстане» – один из ключевых проектов этого года. Мы проведем ряд событий в парках и скверах республики. Одним из них станет проект, посвященный здоровью. На встречах обсудят, как правильно питаться, как воспитывать детей, что нужно делать, чтобы максимально сохранить молодость, и многое другое. На все эти вопросы дадут ответы большие эксперты в разных районах. Важно, что это все будет абсолютно бесплатно.

Такие моменты очень важны для молодежи, потому что, сохраняя здоровье сегодня, мы делаем большой вклад в будущее.

Есть и большой проект «Лето нашего двора», который направлен на временную занятость подростков. Будет организована работа вожатских команд, они в течение дня будут проводить разные игры спортивного и интеллектуального направлений с ребятами.

Кроме того, мы организуем ряд выступлений творческих коллективов на уличных сценах. Соберем юные дарования со всей республики.

«Лето в Татарстане» – один из ключевых проектов этого года. Мы проведем ряд событий в парках и скверах республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надеемся, ограничение по купанию в море в Анапе снимут к середине лета»

– Летом традиционно проходит масштабная оздоровительная кампания. Сколько детей из Татарстана отдохнут в лагерях в этом году?

– Более 160 тысяч. Причем это касается как лагерей на территории Татарстана, так и на Черноморском побережье. На море отправятся более 5 тысяч детей.

Мы провели большую работу по подготовке инфраструктуры. Ежегодно на капитальный ремонт и реконструкцию детских оздоровительных лагерей выделяется 1,3 млрд рублей. В этом году мы отремонтировали 19 объектов. Таким образом, мы получаем комфортные, современные, удобные места для отдыха.

Порядка 38 тысяч путевок мы предоставим для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова бесплатно в лагерях отдохнут дети участников специальной военной операции.

«Детский лагерь – это не база отдыха. Это большая содержательная работа по формированию личности подростка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большое внимание мы уделяем содержанию программ. Постарались сделать их максимально интересными: выступления коллективов, театральные кружки, просмотр российских кинокартин, конкурсы, спортивные состязания, курсы по первой медицинской помощи и многое другое.

Важно, чтобы наши дети приезжали не просто поспать и поесть. Детский лагерь – это не база отдыха. Это большая содержательная работа по формированию личности подростка.

– Все мы знаем об экологической ситуации на Черноморском побережье, связанной с крушением танкеров. Как эта ситуация сказалась на отдыхе детей из Татарстана? Как обеспечивается безопасность?

– Все необходимые меры безопасности уже приняты. Первые смены стартовали. В Крыму никаких ограничений по купанию в море нет.

Ограничения по использованию пляжной зоны и моря есть в Анапе. Очень надеемся, что они будут сняты к середине лета. Сейчас купаться в море нельзя, но предусмотрены бассейны. Это было одним из наших условий при отправке детей.

«Перед нами стоит задача открыть такие объекты во всех районах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы должны открыть объекты молодежной политики во всех районах Татарстана»

– Вы уже затронули тему инфраструктуры для молодежи. В свое время большой фурор произвел экстрим-парк УРАМ. Стоит ли ждать таких масштабных проектов в ближайшее время в Татарстане?

– Уже несколько лет мы реализуем самую большую по объему инвестиций в России программу по реконструкции объектов молодежной политики.

Например, ежегодно на капитальный ремонт подростковых клубов выделяется по 100 млн рублей, по молодежным центрам – в этом году 500 млн рублей, по детским лагерям, как я уже сказал, 1,3 млрд рублей, по центрам психолого-педагогической помощи – порядка 360 млн.

Перед нами стоит задача открыть такие объекты во всех районах. Важно, что все они создаются в партнерстве с молодежью и с учетом ее запросов. Именно молодые люди дают нам концепцию.

К 2028 году мы сможем сказать, что объекты молодежной политики будут работать в каждом муниципальном образовании.

– Ранее вы говорили о создании стандарта по объектам молодежной политики для новых жилых комплексов. Составлен ли он?

– Когда мы говорим о создании новых жилых комплексов, мы понимаем обязательный перечень социальных объектов, таких как школы, детские сады, поликлиники. Мы настаиваем, что в этом списке должны быть подростковые клубы и молодежные центры.

«Мы настаиваем, что в обязательном списке социальных объектов должны быть подростковые клубы и молодежные центры» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед глазами есть пример ЖК «Салават купере», где работает только один подростковый клуб. Этого явно недостаточно. Мы работаем с администрацией района над открытием там еще одного подросткового клуба и молодежного центра.

Мы понимаем, что это системный сбой в строительстве жилых комплексов. Мы обратились в Институт развития городов и Росмолодежь. Сейчас идут переговоры о создании единого стандарта для всей страны. Таким образом местная молодежь получит возможность позитивного досуга и дополнительной самореализации.

– Уже давно идут разговоры о создании в Казани Дворца молодежи на базе ДК химиков. На каком этапе сейчас эта работа? Когда он полноценно откроется?

– Уже второй год мы реализуем программу капитального ремонта в ДК химиков. На сегодня отремонтированы правый и левый блоки. Там появились мастерские, новые помещения для сотрудников. Сейчас в работе хореографический зал, новые арт-пространства, помещения для различных кружков и многое другое. Следующий этап – актовый зал и холлы первого и второго этажей.

Планируем, что ко Дню молодежи следующего года уже полностью запустим Дворец молодежи. Если удастся ускорить процессы с точки зрения финансирования, то, возможно, и раньше.

«Даже при БРИКС есть молодежный совет, первое очное заседание которого прошло в Казани» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молодежное сотрудничество позитивно скажется на мировой политике»

– Татарстан в последние годы принял большое количество крупных международных мероприятий, в том числе саммит БРИКС. Какое наследие оставили они с точки зрения молодежного сотрудничества?

– В международном сотрудничестве велика роль молодежи. Даже при БРИКС есть молодежный совет, первое очное заседание которого прошло в Казани.

Именно там мы договорились о взаимодействии наших молодежных организаций. Это стажировочные программы, туристические, образовательные обмены и многое другое.

Уверен, что в ближайшее время мы уже увидим эффект. Молодежная политика сейчас выступает в роли мягкой силы в дипломатии. Молодые люди активно интегрируются в разные процессы. Это позитивно скажется и на большой политике.

– Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Еще недавно считалось, что наша молодежь в основном аполитична. Так ли это сейчас?

– Татарстанская молодежь всегда горячо любила свою республику. Ее нельзя назвать аполитичной. Для этого созданы все возможности по разным направлениям.

«Мы получаем очень хороший результат работы военно-патриотических центров в разных городах республики» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мы получаем очень хороший результат работы военно-патриотических центров в разных городах республики. Это большой проект по военно-патриотической подготовке выпускников, когда они приезжают на пятидневные сборы. Там они изучают оказание первой помощи, понимают, что такое радиохимическая защита, впервые соприкасаются с различными видами оружия, учатся дисциплине. Ребята возвращаются оттуда с другими взглядами, можно сказать, повзрослевшими.

Большой интерес вызывают и реконструкции военных действий. Например, недавно в Пестречинском районе прошла реконструкция боев в Брестской крепости. Она собрала десятки тысяч зрителей.

Кроме того, в муниципальных образованиях продолжают работу более 200 военно-патриотических клубов. Там молодые люди, которым небезразличны история нашей республики и страны, будущее Родины, собираются на бесплатные активности.

Но патриотическое воспитание – это не только умение маршировать и собирать автомат. Это про любовь к своему городу, улице, доброе отношение к сверстникам, знание имен выдающихся личностей, в честь которых названы улицы. Этому вопросу мы тоже уделяем огромное внимание.

«У нас более 2 тысяч молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Главные проблемы для молодежи не поменялись: это жилье, самоопределение с профессией и самореализация личности»

– Не можем не поговорить и о сфере медиа. Один из актуальных вопросов не только для этого направления – кадры. Как вы для себя позиционируете работу в этой сфере?

– Мы рассматриваем медиа не только с точки зрения подготовки кадров, но и как прививание ответственности к тому контенту, который они загружают в социальные сети.

Блогеры, которые имеют огромное количество подписчиков в соцсетях, и ребята, которые хотят проявить себя в журналистике, находятся в поле нашего зрения.

Мы проводим всем известный фестиваль «Алтын калям – Золотое перо», а также провели тур для блогеров, где показали им, какой на самом деле интересный Татарстан. Мы увидели бурную реакцию их подписчиков в онлайн-режиме.

Это тоже про патриотизм. Показать нашу республику и страну, какая она сегодня.

Есть и проект «Слово за нами», где мы обсуждаем, какой контент сегодня должен быть. Любой информационный пост – это большая ответственность. Об этом должны помнить все журналисты и блогеры.

Для нас эти проекты крайне важны, через них мы формируем медиасообщество, которое правильно относится к своей профессиональной деятельности. И они тоже нам помогают, только молодежь может рассказать молодежи о своей республике.

Задача гораздо шире, чем просто подготовить кадры.

– Подводя итог беседе: с какими основными проблемами сталкивается сегодня молодежь в Татарстане?

– За последние 30-40 лет с точки зрения актуальных проблем для молодежи ничего принципиально не поменялось.

В первую очередь это жилье. У нас более 2 тысяч молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий. По этому направлению мы реализуем четыре профильные программы.

Второй вопрос – самоопределение молодых людей с профессией. Придя на ту или иную работу, они думают, что будет через 10-15 лет. Это заставляет их получать профессии, проявлять себя на предприятиях и говорить о кадровом росте.

Третий вызов – это самореализация личности. Перед ними стоят вопросы: чего я сегодня стою, как я могу повлиять на интересующие меня проблемы, что мне нужно сделать, чтобы завтрашний день был комфортнее.