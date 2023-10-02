Садыков: Команда профессионалов вывела «Татмедиа» в крупнейшие медиахолдинги ПФО

АО «Татмедиа» является крупнейшим медиахолдингом Поволжья. Большой вклад в это внесли слаженная командная работа и профессионализм каждого сотрудника. Об этом, поздравляя коллектив с 16-летием медиахолдинга, заявил гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«66 филиалов, где трудятся 1642 сотрудника, — это огромная, мощная команда. Благодарю каждого из вас! Желаю здоровья, бодрости духа, энтузиазма и семейного благополучия каждому!» — говорится в поздравлении.

Ранее с 16-летием образования АО «Татмедиа» поздравил руководитель Регионального агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.