Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Садыков: Команда профессионалов вывела «Татмедиа» в крупнейшие медиахолдинги ПФО
АО «Татмедиа» является крупнейшим медиахолдингом Поволжья. Большой вклад в это внесли слаженная командная работа и профессионализм каждого сотрудника. Об этом, поздравляя коллектив с 16-летием медиахолдинга, заявил гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
«66 филиалов, где трудятся 1642 сотрудника, — это огромная, мощная команда. Благодарю каждого из вас! Желаю здоровья, бодрости духа, энтузиазма и семейного благополучия каждому!» — говорится в поздравлении.
Ранее с 16-летием образования АО «Татмедиа» поздравил руководитель Регионального агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»