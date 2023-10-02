Айдар Салимгараев поздравил АО «Татмедиа» с 16-летием

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На протяжении 16 лет «Татмедиа» остается ведущим медиахолдингом не только Татарстана, но и всего Приволжского федерального округа. Об этом заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

«В составе компании 98 районных, городских и республиканских газет, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиоканалов, 81 сайт в сети интернет, информационное агентство „Татар-информ“», — отметил он.

Салимгараев подчеркнул, что в каждой из редакций медиахолдинга трудятся профессионалы своего дела, лучшие сотрудники сферы медиа. «Желаю вам процветания, успехов, новых свершений», — пожелал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.