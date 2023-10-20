Садыков: АО «Татмедиа» нарастило продажи на маркетплейсах и вендингах в 3 раза

Шамиль Садыков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан на сегодняшний день остается одним из самых читающих регионов России. Несмотря на развитие интернета и традиционных медиа, татарстанцы, особенно люди старшего поколения, нуждаются в печатной периодике. Поэтому главный медиахолдинг республики ищет новые форматы, чтобы решить проблему с доставкой журналов и газет. Своим видением ситуации с «Татар-информом» поделился генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Татарстан всегда был лидером по читаемости. У нас только в „Татмедиа“ общий тираж за второе полугодие 2023 года составил более 200 тыс. газет и журналов — это огромная цифра. Больше половины изданий выпускается на татарском языке, и интерес читателя до сих пор не падает», — оценил он ситуацию.

По словам собеседника агентства, люди действительно хотят читать — и это показатель интеллектуального развития республики, а также ее социально-экономического развития. Однако ключевой проблемой сегодня остается вопрос доставки печатной прессы. Если бы не было трудностей с почтой или киосками в шаговой доступности, читающих людей было бы в разы больше, уверен Садыков.

«Могу сказать, что киоски с печатной продукцией — это даже больше социальная тема, а не бизнес. Это тема доступности печатных изданий для людей старшего поколения, а это действительно огромное количество людей, которые не могут представить свою жизнь без чтения», — обозначил проблему гендиректор медиахолдинга.

Поэтому АО «Татмедиа» старается находить новые формы и варианты развития распространения печатной продукции, которые компенсировали бы неудобства доставки периодики. «Все-таки господдержка киосков печати, льготы для предпринимателей — это больше прерогатива законодательных органов власти», — отметил он.

В 2020 году «Татмедиа» в качестве эксперимента запустило проект с вендинговыми автоматами по реализации печатной продукции. Вендинги с журналами и газетами стали устанавливать в местах массового пребывания людей. Купить периодику можно в аэропорту, на двух железнодорожных вокзалах и семи станциях метро, в торговых центрах. Опыт оказался успешным.

«Двадцать автоматов „Татмедиа“ продают журналов и газет больше, чем все остальные вместе взятые киоски трех контрагентов в Казани. Это очень хорошие цифры», — поделился Садыков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вендинговые автоматы стоят в удобных и проходимых точках, занимают мало места, не нужно платить зарплату продавцу и большой налог за аренду. Ну а самое главное, автомат прост и доступен в использовании.

Сейчас медиахолдинг начал закупать и устанавливать новые вендинговые автоматы с увеличенным количеством торговых ячеек — до этого их было 8, а сейчас 12. И ассортимент стал разнообразнее: помимо журналов и газет, покупатели могут приобрести и карманные книги — «покетбуки».

Еще одним решением проблемного вопроса с доставкой печатной продукции стал выход на маркетплейсы. Сегодня журналы и газеты АО «Татмедиа» продаются на четырех электронных площадках — это Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и KazanExpress.

«Сейчас, наверное, нет таких населенных пунктов в Татарстане или такой улицы в Казани, где бы не было пунктов выдачи Ozon или Wildberries. Объем продаж на электронных площадках также догнал вендинговые автоматы. В итоге объем печатной продукции, который продавался в киосках, удалось увеличить втрое за счет вендинговых автоматов и маркетплейсов. Для понимания: 59 киосков продают журналов и газет АО „Татмедиа“ в два раза меньше, чем маркетплейсы. Реализация продукции и через вендинги вдвое выше, чем через киоски», — привел статистику Шамиль Садыков.

АО «Татмедиа» также обладает пятым электронным ресурсом для реализации периодики — онлайн-магазином, который организован по образцу маркетплейсов. В каждом городе республики располагаются офисы медиахолдинга, где можно забрать продукцию. Сделать это можно и через ближайшее почтовое отделение.

«Исходя из новых реалий, мы ищем новые форматы. Новые форматы отчасти компенсировали проблему с распространением периодики. На первое место по популярности среди читателей выходят точки продаж на Ozon и Wildberries», — резюмировал гендиректор медиахолдинга.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: «Глубокий кризис»: почему в Татарстане на один киоск печати приходится 23 тысячи человек?