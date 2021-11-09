Шадриков предложил сократить сброс воды на Куйбышевском водохранилище

Регулирование режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада обсудили эксперты в формате видеоконференции с участием министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В совещании, организованном Федеральным агентством водных ресурсов, приняли участие представители АО „Татэнерго“, Росгидромета, РАО „ЕЭС России“, ПАО „РусГидро“, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, Ульяновской, Самарской, Волгоградской, Астраханской областей и других регионов Поволжья. Они обсудили актуальные вопросы установления режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на период с 11 ноября по 10 декабря этого года», — сказано в сообщении.

Александр Шадриков озвучил позицию Татарстана по данному вопросу. Он, в частности, отметил, что необходимо сократить сбросные расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища с 4700 кубометров в секунду до 3400 кубометров в секунду в соответствии с действующими правилами использования водных ресурсов.

«Это необходимо, чтобы остановить дальнейшее снижение уровня Куйбышевского водохранилища и накопить водные ресурсы. Это предложение активно поддержали, в том числе при голосовании, представители Республики Марий Эл, Ульяновской и Самарской областей и АО „Татэнерго“», — отмечает пресс-служба Минэкологии РТ.

Учитывая интересы всех субъектов Поволжья, РАО «ЕЭС России», ПАО «РусГидро», Росводресурсами было предложено снизить расходы воды через гидроузел Куйбышевского водохранилища до 4400 кубометров в секунду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в период с 11 октября по 2 ноября уровень воды на Куйбышевском водохранилище у Казани понизился с 50,54 до 50,1 метра по Балтийской системе.