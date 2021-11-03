Уровень Куйбышевского водохранилища за три недели понизился почти на полметра

фото: © Екатерина Андреева/ИА «Татар-информ»

В период с 11 октября по 2 ноября уровень воды на Куйбышевском водохранилище у Казани понизился с 50,54 до 50,1 метра по Балтийской системе. Понижение уровня воды идет с опережением, ведь такую цифру экологи прогнозировали лишь к 10 ноября. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минэкологии РТ.

«В настоящее время уровень Куйбышевского водохранилища на территории Татарстана находится на отметке 50,1 метра по Балтийской системе у гидропоста Верхний Услон, что выше отметки 2010 года на 100 см. За период с 11 октября по 2 ноября 2021 года (за 23 дня) уровень воды у Казани понизился с 50,54 до 50,1 метра по Балтийской системе, или на 44 см», — отметила начальник отдела Минэкологии РТ Татьяна Васильева.

В настоящее время в связи с низкой величиной суммарного притока в Куйбышевское водохранилище, который составляет 3 700 кубометров в сутки, и установленными с 11 сентября Росводресурсами сбросными расходами на уровне 4 700 кубометров в сутки интенсивность снижения уровня воды составляет 1,5 см в сутки. Согласно предварительным прогнозным значениям, при сохранении расходов на уровне 4 700 кубометров в сутки, к концу ноября уровень водохранилища понизится до 49,74 метра по Балтийской системе.