Шадриков оценил общественные проекты СИБУРа по охране окружающей среды

Открывая в Казани субботник «Чистые игры», министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отдельно отметил проекты компании СИБУР, связанные с охраной окружающей среды. При этом он подчеркнул, что компания стала одной из первых организаций, по своей инициативе принявших участие в субботнике нового формата.

«Мы видим сибуровский флаг. Они сами экологоориентированные и сразу откликнулись. Они не только огромный вклад делают в экологические мероприятия, но и проводят большую работу с общественными организациями и выделяют гранты для поддержки проектов НКО», — заметил глава Минэкологии РТ.

Общественный субботник в формате квест-игры «Чистые игры» прошел накануне в казанском поселке Юдино на пляже озера Изумрудное. Несмотря на пасмурную погоду, добровольцы в дождевиках собрали мусор, оставленный отдыхавшими горожанами на берегу в водоохранной зоне. Таким образом Татарстан присоединился к всероссийской акции «Зеленая Россия».

В играх принимали участие команды, которые собирали мусор, разделяя его на фракции и зарабатывая за это баллы. Компанию СИБУР представляли сразу три команды: две из работников «Казаньоргсинтеза» и одна от ТГК-16. Согласно данным пресс-службы Минэкологии РТ, участники акции собрали 305 мешков мусора общей массой более 2 тонн.

Ранее СИБУР объявил о старте конкурсов грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В этом году к городам-участникам добавилась и Казань. Принять участие в конкурсе грантовых проектов могут бюджетные учреждения и некоммерческие организации. Дополнительным преимуществом будет соответствие проектов, подаваемых на конкурс, принципам инклюзивности и экологичности. Прием заявок начался 23 августа и продлится до 16 октября включительно.