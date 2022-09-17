Активисты под дождем собрали мусор после пикников на пляже озера Изумрудное под Казанью

Субботник в формате квест-игры «Чистые игры» прошел в казанском поселке Юдино на пляже озера Изумрудное. Несмотря на пасмурную погоду, добровольцы в дождевиках собрали мусор, оставленный отдыхавшими в погожие дни горожанами на берегу в водоохранной зоне. Таким образом Татарстан присоединился к всероссийской акции «Зеленая Россия».

«Сегодня мы на озере Изумрудном проводим „Чистые игры“. Несмотря на погодные условия, экология нас объединила. На игры зарегистрировалось более ста команд. На акции мы видим знамёна общественных экологических объединений и промышленных предприятий, но особо хочется отметить участников молодежного экологического движения — юннатов. Маленькие дети привели с собой родителей, они — самые активные. Они в будущем будут бережно относиться к экологии», — сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на субботнике.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

В играх принимали участие команды до четырех человек, которые собирали мусор, разделяя его на фракции, и зарабатывая за это баллы. Повышенные баллы организаторы акции давали за отсортированный пластик, стекло, металл, а если игрокам удавалось найти особо опасные отходы, например, батарейки, то они срывали джекпот.

Добровольцам помогали специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ, а также дайверы регионального отделения Русского географического общества. В ходе субботника состоялась встреча Александра Шадрикова с активистами экологических общественных движений и презентация нового проекта Министерства экологии и природных ресурсов РТ по расчистке реки Ноксы.

«Должен быть конструктивный диалог и одно правильное, выверенное решение. Сегодня как раз такой диалог и был. Представители общественных организаций высказали свои пожелания. Они были выслушаны и взяты в работу», — отметил Александр Шадриков по итогам встречи с общественниками.

Министр также проинформировал, что всего в рамках экоакций в этом году около 400 жителей Республики Татарстан вышли на очистку берегов водных объектов. Ими было расчищено от мусора более 11 тыс. км береговой линии.

Согласно данным пресс-службы Минэкологии РТ, по итогам субботника победила команда Росреестра по РТ. В награду сотрудники организации получили сертификат на погружение в озеро Изумрудное от Российского географического общества в Татарстане. Всего участники акции собрали 305 мешков мусора весом более 2 тонн.