Шадриков о строительстве МСЗ под Казанью: Единственное правильное решение

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Завод по энергетической утилизации – единственное правильное решение мусорной проблемы в Казани. Таким мнением сегодня поделился министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

Фото: © Наталья Рыбаква / «Татар-информ»

«Считаю, что завод по энергетической утилизации – единственное правильное решение, это регулируемые выбросы. Свалка сегодня – нерегулируемые выбросы», – сказал он.

Шадриков напомнил, что при разработке проекта строительства мусороперерабатывающего завода в Татарстане, которое было приостановлено, привлекались лучшие эксперты мира.

«Мы сделали аналитику 1,5 тыс. МСЗ, аналитику мусоросжигательного завода, работающего по технологии колосниковых решеток. В Германии 72 таких завода. <…> Один из экспертов (из Германии) тогда сказал, что завод, строительство которого планировалось под Казанью, можно построить в его городе», – отметил Шадриков.

Он также добавил, что сейчас прорабатывается возобновление строительства.

«Я сторонник того, что этот завод нужно построить, чтобы было меньше свалок», – заключил министр экологии и природных ресурсов Татарстана.

Ранее сообщалось, что завод проектировался под установки швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova. Поставки оборудования оказались невозможны из-за санкций.