Общество 24 марта 2026 22:53

Садоводам дали советы, как привести свои участки в порядок весной

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области дало ряд советов дачникам и садоводам в связи с наступлением весны. Об этом сообщает «Радио 1».

В первую очередь следует приступить с очистки территории от старых листьев, ветвей и другого растительного мусора. Затем потребуется провести глубокую (примерно на штык лопаты) перекопку грунта. В этом время желательно вносить в почву удобрения – по словам специалистов, вполне подойдут компост, древесная зола и смеси минеральных подкормок.

Особое внимание придется уделить борьбе с борщевиком, так как за наличие этого сорняка на участке предусмотрены штрафы. «Самостоятельно бороться с борщевиком не нужно, так как это требует специальных мер предосторожности. Лучше обратиться в специализированные службы, которые профессионально занимаются уничтожением вредного растения», – посоветовали в министерстве.

Помимо прочего, при установке теплицы и выборе места для нее потребуется учесть расположение относительно солнца и наличие либо отсутствие защиты от сильных ветров. Кроме того, ставить ее надо не ближе метра от забора соседнего участка.

«Каркас лучше выбирать металлический – он прочнее и долговечнее деревянного. Для покрытия лучше всего подойдет сотовый поликарбонат. <...> Предусмотрите окна или двери для регулярной циркуляции воздуха внутри теплицы, чтобы предотвратить болезни растений и обеспечить комфортную температуру», – добавили в профильном ведомстве.

Наряду с этим подмосковные чиновники указали на необходимость иметь качественные садово-огородные инструменты: лопату, грабли, мотыгу, тачку, садовые ножницы.

