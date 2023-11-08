Шадаев: Выручка российских разработчиков софта для промышленности удвоилась с 2021 года

Российские разработчики специализированного софта для промышленных предприятий — систем автоматизированного проектирования (САПР) с 2021 года увеличили свою выручку в два раза. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишет «Интерфакс».

Спикер сказал, что в 2021 году выручка российских разработчиков составила 7,3 млрд рублей, а в 2023 году прогнозируют уже более 14,8 млрд рублей.

Более того, Минцифры прогнозирует 23,6 млрд рублей выручки у российских разработчиков САПР уже в 2024 году.

Министр согласился, что после ухода зарубежных компаний разработчики РФ просели на треть, но благодаря поддержке российского правительства отыграли уже больше половины на компаниях России.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия должна стать одной из первых стран с собственной линейкой программного обеспечения.