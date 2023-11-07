Мишустин: Россия должна стать одной из первых стран с собственной линейкой ПО

Михаил Мишустин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россия должна стать одной из первых стран с собственной линейкой программного обеспечения (ПО). Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет телеграм-канал Правительства России.

«Одной из важных задач развития промышленного производства является создание решений для поддержки полного жизненного цикла изделий. Практически половина предприятий применяет отечественные компоненты, на части из них внедрены российские платформы», - говорит Мишустин.

Он также добавил, что уже отобрано порядка 200 особо значимых проектов с общим объемом финансирования свыше 230 млрд рублей. Большая часть – это частные инвестиции, а сумма грантов из бюджета превысит 25 млрд рублей.