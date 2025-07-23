Шадаев о штрафах за поиск экстремистских материалов: Рисков мы не видим

Максут Шадаев в 2023 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства страны прокомментировал принятый Государственной Думой закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Чиновник убежден, что обычным пользователям волноваться не стоит, а специально ищут признанные экстремистскими материалы только сами экстремисты.

«<...> законопроектом вводится штраф <...> за умышленный доступ к заведомо экстремистским материалам из реестра, который ведется Минюстом. Там сейчас 5,5 тыс. материалов, которые включены туда на основании решений судов», – заметил Шадаев, посетовав, что зарубежные ресурсы отказываются удалять эти материалы по запросам Роскомнадзора. «У нас сейчас более 20 тыс. таких запросов висит <...>», – констатировал он.

«Еще раз: рядовые граждане, которые специально <...> не ищут запрещенные экстремистские материалы, зная о том, что они экстремистские и включены в реестр, даже с использованием VPN, штрафоваться не будут. Я вот специально хотел разъяснить этот момент», – подчеркнул руководитель Минцифры РФ.

«Закон-то вот, который принят Госдумой, о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, то, о чем вы сейчас сказали, как вы предполагаете, должен на практике-то функционировать?» – поинтересовался, несмотря на предшествовавшие разъяснения, у Шадаева Путин.

«На практике правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, о том, что они включены в реестр. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться», – ответил министр.

Он упомянул, что ведется много дискуссий и выдвигаются предположения, что россиянам придется учить перечень из 5,5 тыс. запрещенных материалов, «чтобы никогда их не открывать». «Но в этом смысле рисков мы не видим, потому что если пользователь не знал о том, что этот материал –экстремистский, никакой ответственности применяться не будет», – выразил уверенность Шадаев.

«Мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ, поэтому здесь рядовые граждане, нам кажется, могут чувствовать себя спокойно», – заключил министр цифрового развития РФ, поделившись своим видением предстоящего применения новой статьи КоАП.