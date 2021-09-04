Шадаев и Шайхутдинов обсудили работу Опорного образовательного центра в Иннополисе

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев во время визита в Иннополис обсудил с вице-премьером Татарстана Романом Шайхутдиновым состояние города на данный момент и дальнейшие планы по его развитию. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера РТ.

В частности, стороны затронули реализацию проекта Опорного образовательного центра (ООЦ), открытого в октябре 2020 года на базе Университета Иннополис. Центр нацелен на создание, апробацию и масштабирование модели обеспечения приоритетных отраслей высококвалифицированными кадрами, востребованными в условиях цифровой экономики.

Современные компетенции на базе ООЦ получили уже около 12 тыс. преподавателей вузов и ссузов России. До конца года их число должно достичь 16 тыс., а к 2024 году — 80 тыс. К тому же за неполный год работы в центре актуализированы 40 профессиональных стандартов для обрабатывающей промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, строительства, образования и других сфер.

Кроме того, здесь подготовлено 30 рекомендуемых к тиражированию основных профессиональных образовательных программ с цифровой составляющей для профессий приоритетных отраслей экономики.

Помимо этого, глава Минцифры России выступил на II просветительском марафоне «Новое знание». В частности, Шадаев анонсировал, что Татарстан может стать пилотной площадкой по вводу цифровых паспортов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».