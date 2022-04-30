«Сад памяти»: В Менделеевске высадили 400 голубых елей и сосен

В Менделеевске в преддверии Дня Победы высадили более 400 саженцев деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Сегодня 40 голубых елей появились в парке «Ушковские острова». Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Посадка деревьев проходила при участии руководителя района Радмира Беляева, заместителя главы Лейсан Галеевой, прокурора района Ришата Шакирова, членов Совета ветеранов (пенсионеров), Общественного Совета, бюджетных учреждений, учеников школ города, волонтеров.

На каждую ель волонтеры Победы повязали георгиевскую ленту.

Вчера же работниками администрации, учреждений, организаций и активными жителя деревья были посажены вдоль трассы Менделеевск — Набережные Челны и на территории пяти ТОСов. На территориях будут расти сосны.

«В общей сложности в высадке деревьев приняли участие 170 жителей Мендееевска», — уточнила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Сегодня в республике проходит акция «Сад памяти». По всему Татарстану высадили 378 тысяч саженцев, в память о великом подвиге наших татарстанцев, которые не вернулись с фронта. К акции присоединился Президент Татарстана. Рустам Минниханов высадил деревья в сквере у вокзала Казань-2.

Акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году.