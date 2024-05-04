«Сад Памяти»: на аллее Героев Бугульмы высадили голубые ели

Бугульма присоединилась к Международной акции «Сад Памяти». Она прошла на аллее Героев Бугульмы. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в общей сложности за утро было высажено 20 голубых елей.

Аллея была заложена в 1975 году — на 30-ю годовщину празднования юбилея Победы советского народа. Здесь установлены бюсты уроженцев Бугульминского района — участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза.

Глава Бугульминского района Линар Закиров вместе с участниками Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» высадил голубые ели в память о подвигах наших героев прошлого и настоящего.

«Сегодня высаживали деревья в память о тех людях, которые отдали жизнь, защищая Отечество в годы Великой Отечественной войны, и в честь героев специальной военной операции. Это наш вклад в общее российское дело. Это очень благородная акция, тем более она проходит в преддверии Дня Великой Победы. Мы должны быть благодарными нашим землякам, которые отдали свою жизнь за возможность расти и развиваться, жить и любить в мирное время», — подчеркнул Линар Закиров.

На трех площадках на территории Бугульминского района было высажено более 600 саженцев деревьев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участники акции «Сад памяти» высадят в Татарстане 1 млн саженцев ели, сосны и лиственницы. Узнать о времени и местах проведения акции можно на официальных сайтах Министерства лесного хозяйства РТ и акции «Сад памяти». На сайте акции для удобства пользователей места посадок обозначены на интерактивной карте.