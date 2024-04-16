Участники акции «Сад памяти» высадят в Татарстане 1 млн саженцев ели, сосны и лиственницы

Международная акция «Сад памяти» пройдет на территории лесного фонда Татарстана 4 мая. Акция приурочена к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Это прекрасная возможность для каждого татарстанца посадить дерево в честь своего героя. Согласно историческим данным, с фронта не вернулись домой к своим родным и близким 378 тыс. татарстанцев», – напомнил он.

Около Казани акция пройдет на четырех площадках – возле поселка Бирюлинского зверосовхоза, села Семиозерка Высокогорского района, села Тарлаши и в Матюшинском сельском поселении Лаишевского района. На этих площадках будет высажено 50 тыс. саженцев ели, сосны и лиственницы.

Акция будет проходить и в другие дни в городах и районах Татарстана. Ожидается, что ее участниками будет высажено более 1 млн саженцев. Узнать о времени и местах проведения акции можно на официальных сайтах Министерства лесного хозяйства РТ и акции «Сад памяти». На сайте акции для удобства пользователей места посадок обозначены на интерактивной карте.