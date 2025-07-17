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Общество 17 июля 2025 10:42

Уполномоченным по правам человека в РТ вновь назначена Сария Сабурская

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Уполномоченным по правам человека в РТ вновь назначена Сария Сабурская
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Уполномоченным по правам человека в Татарстане вновь стала Сария Сабурская. Ее кандидатуру поддержали депутаты на 11 заседании Государственного Совета РТ.

«Институт уполномоченного играет особую роль в нашем правовом государстве. Это действительно сложная работа, где необходимо найти справедливый баланс интересов между отдельной личностью и государством, между правами конкретного человека и общественными потребностями. Данная задача требует особого мастерства, деликатности, гибкости, понимания правовых и социальных процессов, и Сария Харисовна на практике доказала, что умеет профессионально и очень качественно справляться с этой задачей», – сказал помощник Раиса РТ Тимур Нагуманов.

Он отметил, что Сабурская конструктивно взаимодействует с депутатами, государственными и местными органами власти, институтами гражданского общества. «Это позволяет оперативно реагировать на обращения граждан. Активная гражданская позиция, повышенная требовательность к себе и многолетний опыт Сарии Харисовны как профессионального деятеля в сфере защиты прав человека делает ее кандидатуру крайне рекомендованной», – подчеркнул Нагуманов.

Он добавил, что работа Сабурской высоко оценена на федеральном уровне, получено согласование ее кандидатуры от уполномоченного по правам человека в России.

«Прошу поддержать представленную Раисом республики Рустамом Миннихановым кандидатуру Сарии Сабурской и назначить ее на должность уполномоченного по правам человека в РТ на новый срок», – заключил Нагуманов.

Сария Сабурская занимает должность уполномоченного по правам человека в Татарстане с 8 июля 2010 года.

Сабурская Сария Харисовна
Сабурская Сария Харисовна
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан

Родилась 27 сентября 1956 года в Зеленодольске Республики Татарстан.

В 1980 году окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и обществоведения», в 2013 году – юридический факультет Университета управления «ТИСБИ».

В 1974-1978 годах была ученицей водителя электрокары, распределителем работ завода им.Горького, старшей пионервожатой школы №9 Зеленодольска. С 1978 по 1982 годах работала воспитателем группы продленного дня, учителем истории и обществоведения школы №14 Зеленодольска. В 1982-1988 годх состояла на комсомольской и партийной работе.

С 1988 по 1993 год заведовала Зеленодольским районным отделом народного образования. В течение 8 лет занимала должность заместителя главы администрации Зеленодольского района и Зеленодольска по социальным и национальным вопросам – руководителя аппарата администрации. С 2001 по 2010 год была начальником Управления социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

В июле 2010 года назначена уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан

Кандидат философских наук.
Заслуженный учитель Республики Татарстан. Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан.
Награждена медалью «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Имеет ряд поощрений и наград.

#Уполномоченный по правам человека в РТ #Сария Сабурская
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