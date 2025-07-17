Уполномоченным по правам человека в РТ вновь назначена Сария Сабурская

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Уполномоченным по правам человека в Татарстане вновь стала Сария Сабурская. Ее кандидатуру поддержали депутаты на 11 заседании Государственного Совета РТ.

«Институт уполномоченного играет особую роль в нашем правовом государстве. Это действительно сложная работа, где необходимо найти справедливый баланс интересов между отдельной личностью и государством, между правами конкретного человека и общественными потребностями. Данная задача требует особого мастерства, деликатности, гибкости, понимания правовых и социальных процессов, и Сария Харисовна на практике доказала, что умеет профессионально и очень качественно справляться с этой задачей», – сказал помощник Раиса РТ Тимур Нагуманов.

Он отметил, что Сабурская конструктивно взаимодействует с депутатами, государственными и местными органами власти, институтами гражданского общества. «Это позволяет оперативно реагировать на обращения граждан. Активная гражданская позиция, повышенная требовательность к себе и многолетний опыт Сарии Харисовны как профессионального деятеля в сфере защиты прав человека делает ее кандидатуру крайне рекомендованной», – подчеркнул Нагуманов.

Он добавил, что работа Сабурской высоко оценена на федеральном уровне, получено согласование ее кандидатуры от уполномоченного по правам человека в России.

«Прошу поддержать представленную Раисом республики Рустамом Миннихановым кандидатуру Сарии Сабурской и назначить ее на должность уполномоченного по правам человека в РТ на новый срок», – заключил Нагуманов.

Сария Сабурская занимает должность уполномоченного по правам человека в Татарстане с 8 июля 2010 года.