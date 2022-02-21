Сабурская: Жители ДНР и ЛНР приезжают в растерянности, не знают, как жить дальше

Жители ДНР и ЛНР приезжают в растерянности, среди эвакуированных — женщины с детьми и пожилые граждане, к каждому из которых нужно найти подход. Об этом сказала Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

Напомним, сегодня был создан оперштаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. На первом заседании стало известно, что республика готова принять 1000 эвакуированных жителей народных республик. Сабурская рассказала, что первые переселенцы приедут в Татарстан уже завтра утром.

«Люди оказались в самой страшной жизненной ситуации, какую можно сейчас представить. Без родного дома, земли, разделенные с близкими и родными, ищущие безопасности, — сказала омбудсмен. — Руководство нашей республики мобилизовало все силы для организации работы по приему, размещению и дальнейшему пребыванию беженцев на территории нашей страны».

Сабурская отметила, что люди приезжают в растерянности и не понимают, как им жить дальше.

«Много среди них пожилых граждан, женщин с детьми, которые требуют особого внимания, например, в дальнейшем необходимо будет решать и вопросы определения детей образовательные организации, в том числе дошкольные. Важно найти индивидуальный подход ко всем. Каждый вопрос и каждая проблема требуют большого внимания и душевного участия по отношению к обратившимся», — сказала Уполномоченный по правам человека.

Она заметила, что у республики уже есть опыт по размещению беженцев из Украины. Так, в 2014 году в регионе были размещены около 2 тыс. человек.

«Члены рабочей группы будут выезжать к людям по месту их проживания, чтобы оказать всю возможную помощь. Я уверена, готовы оказать содействие и мои общественные помощники в муниципальных районах и городских округах, где будут размещены беженцы», — заключила Сабурская.