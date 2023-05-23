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Сабурская: Совет по повышению качества жизни решит наибольшую часть проблем татарстанцев
Создаваемый Совет по вопросам повышения качества жизни в Татарстане будет нацелен на улучшение условий жизни населения республики. Само название совета отражает цель его создания. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась омбудсмен Татарстана Сария Сабурская.
Собеседница агентства пояснила, что оценка качества жизни сегодня определяется по ряду параметров — по вопросам в жилищно-коммунальной сфере, здравоохранении, образовании, социальной сфере, то есть когда жители сами оценивают и указывают на те проблемы, которые, по их мнению, существуют.
«Повышение качества жизни подразумевает повышение заработной платы, повышение качества жилищных и коммунальных условий и многое другое. Я уверена, что наибольшую часть проблем жителей республики удастся решить», — поделилась уполномоченный по правам человека в РТ.
Сабурская подчеркнула, что вопрос качества жизни всегда стоит во главе угла и в работе Раиса Татарстана, и Правительства республики. Эта тема является центральной в ежегодном докладе Рустама Минниханова, когда он выступает перед депутатами Госсовета РТ. Известно, что руководитель республики и возглавит будущий совет.
Сария Сабурская подчеркнула, что создание Совета по повышению качества жизни в Татарстане позволит существенно улучшить позиции республики в ежегодном рейтинге, который представялет Агентство стратегических инициатив (АСИ). По итогам 2022 года Татарстан занимает 6-е место среди регионов России.
Подробнее о том, почему эту работу решили вывести на новый уровень в Татарстане, читайте в материале: «„Жители сами указывают на проблемы“: Минниханов создает совет по качеству жизни».
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