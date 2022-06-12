Сабантуй в Зеленодольске c участием Элвина Грея посетили 38 тысяч человек

Сабантуй в Зеленодольске, хедлайнером которого стал татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, посетили 38 тысяч человек. Об этом сообщили в администрации Зеленодольского района РТ.

Заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Элвин Грей исполнил любимые хиты своих поклонников. «Артист пел больше часа и исполнил песни „Уфтанма“, „Кайсы каенда, кайсы син“, „Красивая/Хороший“ и многие другие», — поделилась с «Татар-информом» начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

«Спасибо за настроение, Элвин!» — поблагодарил певца глава района Михаил Афанасьев.

На Сабантуй в Зеленодольск приехали гости из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, а также жители Апастовского, Чистопольского, Атнинского и других районов Татарстана, а также Башкортостана.

Для посетителей Сабантуя было организовано несколько концертных площадок, мотокросс, мастер-классы и выбор абсолютного батыра, который получил в подарок автомобиль. Им стал Фирдус Зайнуллин — мастер спорта международного класса по борьбе корэш.

Борец из поселка Осиново не раз становился абсолютным батыром Сабантуя. В этом году он подтвердил свое звание в десятый раз. Фирдус Зайнуллин выступает в категории свыше 90 кг.

В прошлом году он также завоевал титул самого сильного борца на празднике «Изге Болгар Жыены». Ключи от нового автомобиля ему вручали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и Президент Татарстана Рустам Минниханов.