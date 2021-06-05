Новые дороги к мега-празднику: как отметят 1100-летие принятия ислама в Татарстане

1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отпразднуют на федеральном уровне

Встреча участников совещания по подготовке проведения и празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией прошла в рамках религиозного праздника «Изге Болгар жыены» в здании Болгарской исламской академии. В ней приняли участие руководители основных централизованных мусульманских религиозных организаций России.

Свои идеи и предложения высказали муфтий ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, председатель Центрального ДУМ РФ, верховный муфтий Талгат хазрат Таджуддин, первый заместитель Председателя ДУМ РФ Дамир хазрат Мухетдинов, председатель ДУМ РФ Альбир хазрат Крганов, муфтий Чеченской Республики Салах хаджи Межиев, председатель ДУМ Республики Крым и города Севастополь Эмираль хаджи Аблаев и другие.

Президент РТ Рустам Минниханов, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что сегодня знаковое событие.

«Я вас приветствую на этой святой площадке. Следующий год для нас особый — 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Наши предки определили наше будущее, и этот вектор был правильный», — сказал президент республики, подчеркнув, что предстоящее событие носит масштабный федеральный характер, а не ограничивается только Татарстаном.

«Я хотел бы поблагодарить нашего Президента Владимира Путина за такие возможности, которые он дает каждому субъекту, каждой республике», — сказал Минниханов, также выразив благодарность духовным лицам, которые приехали на праздник.

Минниханов возглавил республиканский оргкомитет 1100-летия принятия ислама в Татарстане

В Татарстане создан оргкомитет по проведению 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время выступления.

«Я руководитель комитета. Также дано поручение по формированию федерального оргкомитета. По нему тоже работа ведется. Надеемся, что вместе с коллегами в исламе это мероприятие проведем на высоком уровне. Работы по подготовке идут», — отметил Минниханов.

Во встрече также принял участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Указом Президента России Владимира Путина он был назначен руководителем федерального оргкомитета. До конца июня необходимо завершить организационную работу, рассмотреть предложения от Республики Татарстан, выслушать и учесть мнения религиозных деятелей, сказал вице-премьер.

«Традиции межконфессионального мира являются нашим богатством и достоянием. Ислам является неотъемлемой частью российской государственности и культуры и вносит неоценимый вклад в устойчивое развитие государства», — отметил он.

Хуснуллин одобрил ремонт дорог к Болгару более чем на 1 млрд рублей

Новые дороги появятся уже в следующем году, на их ремонт Болгару выделят 1,6 млрд рублей.

«Все документы по проекту есть. Начинайте проектные работы, деньги найдем», — заверил Марат Хуснуллин.

По словам зампреда Правительства РФ, на сегодняшний день обозначены три маршрута, ведущие к Болгару.

«Протяженность маршрута Казань — Болгар — 190 км, 23 км нуждаются в ремонте. На маршруте Ульяновск — Болгар из 123 км требуется ремонт на 9 км дороги. Трасса от Самары до Болгара 270 км, 14 км требуют ремонта», — сообщил докладчик.

По словам спикера, в Болгаре тоже проведены работы, необходимо проложить 4,8 км дороги.

Гастрофест «Халяль» и мультимедийные выставочные проекты

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев в своем выступлении выдвинул несколько предложений о юбилейных событиях на будущий год.

«В год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией для жителей республики и страны планируется провести ряд выставок, концертов, фестивалей: реализовать межмузейный выставочный проект совместно с крупными федеральными музеями России из Собрания Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Музея искусства народов Востока», — отметил докладчик.

Также планируется создать мультимедийную выставку, приуроченную к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в рамках проекта исторических парков «Россия — моя история»; провести реэкспозицию «Музея Болгарской цивилизации» в Болгарском музее-заповеднике и организовать гастрономический фестиваль продукции «халяль».

«Отрадно признать, что с каждым годом расширяется география и численность участников „Изге Болгар жыены“. В 2019 году в торжествах приняло участие более 30 тысяч человек из 40 субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья», — сказал Шайхразиев.

«Мы поставили цель увеличить количество участников „Изге Болгар жыены“ и пригласить гостей из других стран», — сказал спикер.

Мастер-классы и намаз: Татарстан принял «Изге Болгар жыены 2021»

После официальной части торжество продолжилось духовным концертом, где были исполнены мунаджаты, старинные татарские песни, выступили чтецы Корана.

В преддверии празднования 1100-летия ислама для гостей сегодня организована масштабная программа, открыты все музейные комплексы. На площадках проводятся лекции на исламские темы, экспресс-уроки намаза и интерактивная площадка, посвященная истории письменности.

Секретами изготовления средневековых чернил поделился с гостями научный сотрудник Болгарского музея-заповедника Ренат Вагапов. На мастер-классе арабской каллиграфии древней письменности гостей обучает сотрудница Болгарского музея-заповедника Неля Галимуллина.

Также с поклоняющимися камням проводят беседы — речь идет о таких традициях, как обход вокруг древний строений, поглаживание камней, бросание монет на удачу. Людям объясняют, что от таких поступков необходимо воздержаться.

Сегодня все желающие также могли присоединиться к тауба-намазу (молитве покаяния) на территории комплекса «Малый минарет» и «Ханская усыпальница», а в полдень прозвучал полуденный намаз на Соборной мечети.

Минниханов и Хуснуллин вручили ключи от нового автомобиля батыру корэш

Абсолютным победителем во всероссийском турнире по национальной борьбе корэш в Болгаре стал Фирдус Зайнуллин из Зеленодольского района Татарстана. Ключи от нового автомобиля ему вручили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В преддверии зрелищных финальных поединков сотни участников религиозного праздника «Изге Болгар жыены» стали свидетелями показательных выступлений.

«Поздравляем абсолютного батыра по поясной борьбе корэш Фирдуса Зайнуллина „Изге Болгар жыены 2021“. Аплодисменты абсолютному батыру!» — произнес на ковре арбитр соревнований.

Фирдус Зайнуллин — мастер спорта международного класса по кореш. Борец из поселка Осиново не раз становился абсолютным батыром Сабантуя в Зеленодольске. Он выступает в категории свыше 90 кг.

Его не менее сильным соперником стал мастер спорта России Радик Салахов — обладатель титула батыра Заинского и Альметьевского районов РТ. В этом году он стал абсолютным победителем турнира по корэш «Манзара-2021».

Торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.