news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 мая 2026 19:59

Сабантуй в Казани 20 июня проведут на трех традиционных площадках

Читайте нас в
Телеграм
Сабантуй в Казани 20 июня проведут на трех традиционных площадках
Казанский Сабантуй 2025 года
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сабантуй в столице Татарстана 20 июня будут праздновать на трех традиционных площадках: в Березовой роще поселка Дербышки, в Березовой роще поселка Мирный и на Лебяжьем озере.

Проекты постановления исполкома Казани и приложения к нему, содержащего схемы организации дорожного движения в этих локациях с 18 часов 19 июня по 8 часов утра 22 июня, пока проходят антикоррупционную экспертизу.

Кроме того, праздничные мероприятия развернутся и на Казанском ипподроме. Согласно проекту самого постановления, парковку и движение транспортных средств при необходимости ограничат на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань» с 00.00 19 июня до 23.59 20 июня.

В соответствии с указом Раиса РТ Рустама Минниханова, в 2026 году праздник плуга пройдет в сельских населенных пунктах и районных центрах Татарстана 6 и 7 июня, в Набережных Челнах – 13 июня, а в Казани – 20 июня.

читайте также
Сабантуй в Татарстане отпразднуют 6, 7, 13 и 20 июня, а Каравон – 23 мая
Сабантуй в Татарстане отпразднуют 6, 7, 13 и 20 июня, а Каравон – 23 мая
#Сабантуй в Казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани пройдет патриотический шахматный турнир «Ход Победы»

8 мая 2026

В АвтоВАЗе назвали преждевременным серийное производство кроссовера T-134

7 мая 2026
Новости партнеров