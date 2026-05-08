Сабантуй в Казани 20 июня проведут на трех традиционных площадках

Казанский Сабантуй 2025 года

Сабантуй в столице Татарстана 20 июня будут праздновать на трех традиционных площадках: в Березовой роще поселка Дербышки, в Березовой роще поселка Мирный и на Лебяжьем озере.

Проекты постановления исполкома Казани и приложения к нему, содержащего схемы организации дорожного движения в этих локациях с 18 часов 19 июня по 8 часов утра 22 июня, пока проходят антикоррупционную экспертизу.

Кроме того, праздничные мероприятия развернутся и на Казанском ипподроме. Согласно проекту самого постановления, парковку и движение транспортных средств при необходимости ограничат на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань» с 00.00 19 июня до 23.59 20 июня.

В соответствии с указом Раиса РТ Рустама Минниханова, в 2026 году праздник плуга пройдет в сельских населенных пунктах и районных центрах Татарстана 6 и 7 июня, в Набережных Челнах – 13 июня, а в Казани – 20 июня.