Сабантуй в Татарстане отпразднуют 6, 7, 13 и 20 июня, а Каравон – 23 мая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Даты проведения Сабантуя и русского народного праздника Каравон на 2026 год утвердили в Татарстане. Соответствующие указы опубликованы на сайте Раиса Республики Татарстан.

Сабантуй в 2026 году пройдет в сельских населенных пунктах и районных центрах республики 6 и 7 июня. В Набережных Челнах праздник запланирован на 13 июня, а в Казани Сабантуй состоится 20 июня.

Сабантуй, как правило, проводится в июне: в первую субботу после окончания весеннего сева его отмечают в селах и деревнях, через неделю – в крупных городах республики, еще через неделю главный праздник проходит в столице Татарстана.

Праздник Каравон в 2026 году пройдет 23 мая. По традиции его примет село Никольское Лаишевского района Татарстана.

В 2025 году Каравон отмечали 24 мая. Тогда дата праздника совпала с Днем славянской письменности и культуры, а на одной из площадок был организован мастер-класс по каллиграфии.

Каравон в республике отмечают ежегодно с 1993 года. Фестиваль русского фольклора получил статус государственного праздника Татарстана в 2003 году.