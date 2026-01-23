Сабантуй в Татарстане отпразднуют 6, 7, 13 и 20 июня, а Каравон – 23 мая
Даты проведения Сабантуя и русского народного праздника Каравон на 2026 год утвердили в Татарстане. Соответствующие указы опубликованы на сайте Раиса Республики Татарстан.
Сабантуй в 2026 году пройдет в сельских населенных пунктах и районных центрах республики 6 и 7 июня. В Набережных Челнах праздник запланирован на 13 июня, а в Казани Сабантуй состоится 20 июня.
Сабантуй, как правило, проводится в июне: в первую субботу после окончания весеннего сева его отмечают в селах и деревнях, через неделю – в крупных городах республики, еще через неделю главный праздник проходит в столице Татарстана.
Праздник Каравон в 2026 году пройдет 23 мая. По традиции его примет село Никольское Лаишевского района Татарстана.
В 2025 году Каравон отмечали 24 мая. Тогда дата праздника совпала с Днем славянской письменности и культуры, а на одной из площадок был организован мастер-класс по каллиграфии.
Каравон в республике отмечают ежегодно с 1993 года. Фестиваль русского фольклора получил статус государственного праздника Татарстана в 2003 году.