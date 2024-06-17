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Сабантуй в Челнах посетили более 90 тыс. человек
Сабантуй в Набережных Челнах посетили более 90 тыс. гостей, а на вечернем концерте c участием народного артиста РТ Салавата Фатхетдинова и праздничным салютом одномоментно присутствовали более 30 тыс. человек. Данные Управления МВД России по городу на аппаратном совещании привел мэр Наиль Магдеев.
«Масштабы праздника — они впечатляют, поэтому хочу сказать, что всем этим, безусловно, нужно управлять», — отметил градоначальник.
Напомним, в 2024 году Сабантуй в Набережных Челнах прошел 15 июня. Программа праздника была посвящена Году семьи и 400-летию Автограда.
Праздник посетил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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