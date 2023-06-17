Наездница из Менделеевского района заняла первое место в скачках на Сабантуе в Челнах

На Сабантуе в Набережных Челнах завершились скачки для лошадей верховой породы на приз мэра. Первое место заняла наездница из Менделеевского района Полина Кузнецова.

Самым быстрым в скачках стал гнедой жеребец 2018 года рождения чистокровной породы Лаки Мун. Он обогнал 114 других лошадей, которые боролись за победу.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

На церемонии награждения победительнице вручили кубок, денежный приз и холодильник, сообщает пресс-служба администрации города.

Остальные соревнования на площадке праздника еще идут, видеокадры публикует телеграм-канал Tatnews Закамье. Имя абсолютного батыра, который выиграет «Москвич», пока неизвестно. Напомним, за это звание борются 250 борцов.