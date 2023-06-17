Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Наездница из Менделеевского района заняла первое место в скачках на Сабантуе в Челнах
На Сабантуе в Набережных Челнах завершились скачки для лошадей верховой породы на приз мэра. Первое место заняла наездница из Менделеевского района Полина Кузнецова.
Самым быстрым в скачках стал гнедой жеребец 2018 года рождения чистокровной породы Лаки Мун. Он обогнал 114 других лошадей, которые боролись за победу.
На церемонии награждения победительнице вручили кубок, денежный приз и холодильник, сообщает пресс-служба администрации города.
Остальные соревнования на площадке праздника еще идут, видеокадры публикует телеграм-канал Tatnews Закамье. Имя абсолютного батыра, который выиграет «Москвич», пока неизвестно. Напомним, за это звание борются 250 борцов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»