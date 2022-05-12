Сабантуй в Альметьевске состоится 11 июня

Сабантуй в Альметьевске запланирован на 11 июня. Проведение национального праздника в Нефтеграде анонсировал глава района Тимур Нагуманов во время прямого эфира.

«Мы начали планировать традиционный праздник Сабантуй, праздник плуга, знаменующий окончание посевной. Сейчас начнется активная подготовка», — отметил Нагуманов.

По словам мэра, до завершения весенне-полевых работ остается не так много времени, сейчас аграрии района ведут посев, боронование и подкормку. С учетом всех капризов погоды темпы работ неплохие, как и виды на урожай.

По подкормке озимых район идет на 18% быстрее плана, по боронованию многолетних трав и зяби — на 80%, также по плану идет протравливание семян, которое достигло 71,5% от необходимых цифр.

Глава района пожелал работникам полей терпения и выдержки в нелегком труде. «Желаем аграриям максимального результата, чтобы они с доблестью справились со всеми своими задачами», — резюмировал он.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что урожай зерна в этом году может составить 130 млн тонн, включая 87 млн тонн пшеницы. Это станет рекордом за всю историю страны, о чем сообщал «Татар-информ».