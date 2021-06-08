Сабантуи на озере Лебяжьем и в Березовой роще обойдутся Казани в 31,1 млн рублей

Власти Казани объявили тендер на организацию празднования Сабантуя на озере Лебяжьем и в Березовой роще поселка Дербышки 26 июня этого года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Траты на проведение праздника плуга составят 31,1 млн рублей. Мероприятие на Лебяжьем обойдется в 16,6 млн рублей, в Березовой роще — в 14,5 млн. Предполагается, что общее число гостей составит 25 тыс. человек.

Для посетителей Сабантуя на озере Лебяжьем будут оборудованы фотозона, детский майдан, центральный майдан со сценой, мультимедийный фонтан и спортивная площадка.

Публика сможет посмотреть театрализованный пролог продолжительностью 20 минут и состоящую из 50 номеров концертную программу продолжительностью не менее четырех часов.

Предусмотрено проведение таких традиционных состязаний, как рывок гири, бег с коромыслами, бой горшков, бег с яйцом в ложке, перетягивание палки, бой мешками, бег в мешках, национальная борьба корэш, лазание на столб и ходьба по бревну. Призовой фонд включает барана, холодильник, телевизоры, умные часы, автомобиль и другие подарки.

Гостей праздника плуга в Березовой роще ждет культурная программа продолжительностью не менее шести часов. На Сабантуе выступят минимум шесть солистов-вокалистов, четыре вокально-инструментальных ансамбля, два народных хореографических коллектива, четыре эстрадных хореографических коллектива и четыре коллектива инструменталистов.

Среди запланированных спортивных соревнований — национальная борьба корэш, ходьба по бревну и состязание «Достань петуха». Предусмотрены такие призы, как телевизор, планшет и смартфон.

Заявки на участие в электронном аукционе принимались вплоть до сегодняшнего дня, сам он должен состояться завтра, 9 июня.