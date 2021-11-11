Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку

Экс-Президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, заявил, что готов прекратить голодовку. Он отметил, что учитывает рекомендацию Страсбургского суда по правам человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Нику Гварамия.

Политик говорит, что откажется от голодовки сразу после того, как его переведут из глданской тюремной больницы в соответствующее учреждение для реабилитации.

«Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку <...> Как только меня переведут из этого учреждения в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку», — говорится в письме, зачитанном адвокатом.

Защитник подчеркнул, что Саакашвили требует, чтобы ему было обеспечено место в клинике, где он смог бы получить высококачественное лечение и был в безопасности в постреабилитационный период.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бывший Президент Грузии переведен в тюремную больницу в Тбилиси.