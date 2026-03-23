С журналистки Курбангалеевой* взыскивают более 200 тысяч рублей

С экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой*, заочно осужденной за пропаганду терроризма и фейки о ВС РФ, принудительно взыскивают более 200 тысяч рублей, передает РИА Новости.

С февраля 2025 года по январь 2026 года приставы завели на Курбангалееву* пять исполнительных производств о взыскании более 208 тысяч рублей по «штрафам по делам об административных правонарушениях».

Фарида Курбангалеева* в 2007-2014 годах была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Ранее она работала на региональном телевидении в Татарстане.

По данным СМИ, с 2022 года она покинула Россию и проживает в Праге, где ведет оппозиционный YouTube-канал с критикой российских властей.

*Признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов