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Происшествия 18 июля 2025 14:41

Бывшую казанскую журналистку Курбангалееву* заочно осудили на восемь лет

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Второй Западный окружной военный суд назначил 8 лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой*. Ее признали виновной в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, пишет ТАСС. Второго фигуранта – Алексея Барановского* – суд приговорил к 6 годам лишения свободы заочно.

Кроме того, суд установил для Курбангалеевой запрет на администрирование интернет-сайтов на четыре года. Процесс проходил в открытом для СМИ и публики режиме.

Фарида Курбангалеева* в 2007-2014 годах была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Ранее она работала на региональном телевидении в Татарстане.

По данным СМИ, с 2022 года она покинула Россию и проживает в Праге, где ведет оппозиционный YouTube-канал с критикой российских властей.

*Признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов

#суд #Уголовное дело #журналист
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