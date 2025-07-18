«С заботой о героях»: Нижнекамск формирует карту поддержки ветеранов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Физическое и психологическое здоровье, жилье, трудоустройство, помощь семьям и родным – эти и другие вопросы обсудили в Нижнекамске на встрече с демобилизованными бойцами специальной военной операции. Участие в диалоге приняли руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев, депутат Госдумы Айдар Метшин и глава татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

Перед встречей делегация посетила социальные учреждения, которые оказывают помощь участникам СВО как на фронте, так и после возвращения. Один из адресов – центр «Ихлас», где помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: восстанавливают документы, подбирают жилье и работу, оказывают психологическую помощь.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

История одного из подопечных центра, Виталия Волокотина, стала примером результативного взаимодействия. Боец подписал контракт в 2022 году, прошел службу, получил семь наград. В Нижнекамске начал новую жизнь – с помощью центра восстановил документы и устроился на работу.

«Взаимодействие существует. Нижнекамское подразделение фонда "Защитники Отечества" – одно из самых крупных, учитывая численность бойцов в районе. Планируем расширяться», – сообщила Гузель Удачина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас в районе работают четыре социальных координатора, каждый из которых сопровождает десятки подопечных. Чтобы улучшить коммуникацию, организовали неформальную встречу с ветеранами боевых действий. Обсуждали насущные проблемы: медпомощь, реабилитацию, психологическую поддержку, строительство монумента.

«Только за 7 месяцев этого года из муниципального бюджета на поддержку участников СВО было направлено 180 миллионов рублей. Это не считая гуманитарных грузов, которые собирает население, предприятия и бизнес», – отметил Радмир Беляев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Для более точечной работы Радмир Беляев поручил создать информационные паспорта на всех участников СВО из района, а также систематизировать информацию о семьях погибших. Еще одно поручение – принять в фонд двух психологов: клинического и семейного. Они будут работать дважды в неделю.

О перспективах рассказал и депутат Госдумы Айдар Метшин. Он отметил, что на федеральном уровне уже принят 131 законопроект в поддержку участников СВО. Новый проект – координационный центр «Победа. Возвращение героев» – будет сопровождать каждого бойца по ряду направлений: от медицинской помощи до профориентации.

«У нас есть понимание, ресурсы и ответственность. Поэтому важно, чтобы мы по каждому бойцу работали персонально», – подчеркнул Айдар Метшин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Особое внимание уделили и вопросам ментального восстановления. Примером стала история Марии Миндеровой – вдовы военнослужащего. После потери мужа она сама прошла годовую реабилитацию с помощью фонда «Защитники Отечества», а теперь работает социальным координатором, помогает семьям погибших, родителям, вдовам, ветеранам.

«Когда ты говоришь человеку: "Я ждала своего 5 месяцев", он тебя слышит иначе. Потому что ты прошел этот путь», – говорит Мария.

Сегодня она учится на психолога и помогает другим справляться с утратой.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Поддержку оказывают и детям участников СВО – в центре «Эйдос» работает команда психологов. А Управление по делам молодежи готовит создание центра групповой помощи.

«Индивидуальная работа важна, но именно в группах идет социализация. Нам нужны такие системные, коллективные формы поддержки», – пояснил руководитель управления Фарит Шаяхметов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Делегация посетила и гуманитарный пункт «Добрые сердца», где волонтеры собирают сумки с вещами первой необходимости для бойцов. Более полутора тысяч комплектов уже передано. Параллельно здесь проходят мастер-классы для детей, в том числе из приюта «Балкыш».

«Вы молодцы, что этим занимаетесь. Это важно. А что это у вас? Сухой душ? А это браслеты выживания?» – с интересом расспрашивали гости волонтеров.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В финале встречи прозвучал важный анонс: с понедельника в районе стартует акция «Перечисли однодневный заработок». Средства, собранные добровольно, пойдут на помощь участникам СВО.

«Это касается не только администрации. Я призываю все трудовые коллективы. Пишите заявление, перечисляйте. Это наш общий вклад», – заявил Радмир Беляев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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